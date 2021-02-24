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Игорь Додон.

Додон: только диалог позволит Молдове преодолеть кризис

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210224/33754235/psrm-tolko-dialog-pozvolit-moldove-preodolet-krizis.html

По словам экс-президента, углубление и продление периода, в котором Молдова будет находиться в полной неопределенности, только усугубит проблемы граждан республики.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Партии социалистов считают, что из-за позиции главы государства наша страна вступает в глубокий политический и конституционный кризис. Об этом в своем телеграм-канале написал глава ПСРМ Игорь Додон.

"Негативные последствия этого кризиса уже ощущаются во всех сферах жизни, включая неоднократный рост цен на топливо, который по цепочке вызывает дальнейшее повышение цен, социальные волнения и протесты", — говорится в публикации.

По словам экс-президента, администрация нынешнего главы государства неоднократно нарушает Конституцию, что не может остаться без серьезных последствий для Республики Молдова.

"Углубление и продление периода, в котором Молдова будет находиться в полной неопределенности, только усугубит проблемы для людей. И все это происходит в условиях новой волны пандемии, которая сильно бьет по нашей стране", — считает Додон.

Ранее председатель фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ заявил, что ПСРМ будет и далее настаивать на кандидатуре Марианны Дурлештяну на пост главы кабмина.

Конституция РМ
© Sputnik / Rodion Proca
"Парадигма Санду" в молдавскую Конституцию не закладывалась

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства должна приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Ранее в законодательном собрании провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат.

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