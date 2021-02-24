Советник Тимофти рассказал, почему Плахотнюк не стал премьером в 2016 году

Кандидатуру Павла Филипа на пост главы молдавского правительства предложила не Демпартия, а сам президент Николае Тимофти в качестве компромисса.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В 2016 году тогдашний президент Молдовы Николае Тимофти ответил категорическим отказом на предложение Демократической партии и контролируемого ею парламентского большинства назначить кандидатом в премьер-министры Владимира Плахотнюка. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший глава президентской администрации Ион Пэдурару.

youtube.com Ион Пэдурару. Архивное фото

"Президент Николае Тимофти, бывший судья с 36-летним стажем, не допускал и мысли, что он не будет уважать Конституцию, в том числе после того, как в 2016 году в парламенте появилось "знаменитое" большинство, которое выдвинуло кандидатуру В. Плахотнюка на должность премьер-министра. Точно так же президент Тимофти никогда не допускал, что назначит Плахотнюка для формирования правительства", – написал Пэдурару.

В те дни, как рассказывает Пэдурару, после согласования с президентом он дал поручение подготовить пять проектов президентских указов:

1. Указ о назначении Плахотнюка кандидатом в премьер-министры;

2. Указ о назначении господина ———- (без указания имени) кандидатом в премьер-министры

3. Указ о назначении г-жи ————— (без указания имени) кандидатом в премьер-министры;

4. Заявление президента Н. Тимофти о его отставке, без указания даты.

5. Заявление Н. Тимофти об отставке со дня подписания.

К началу плановых консультаций с представителями объявленного большинства под давлением протестующих подписавшиеся в поддержку Плахотнюка депутаты начали отзывать свои подписи, утверждая, что якобы проставили их не за конкретного человека, а за кандидата от Демпартии. В итоге число подписантов упало ниже 51.

"На встрече с Марианом Лупу, Андрианом Канду и Дмитрием Дьяковым Тимофти заявил, что ни в коем случае не назначат Плахотнюка. Он может прямо сейчас выдвинуть кандидатуру Лупу или Канду или выдвинуть другую кандидатуру. Он дал им срок до 21.00 того же дня", – пишет Пэдурару.

Источник также уточняет, что кандидатуру Павла Филипа большинству предложила не Демапартия, а сам тогдашний президент при посредничестве самого Пэдурару.

В январе 2016 года бизнесмен и бывший вице-спикер парламента Владимир Плахотнюк был выдвинут на должность премьер-министра Молдовы при поддержке Демократической партии, но эту кандидатуру отверг тогдашний президент РМ Николае Тимофти из-за подозрений в несоответствии необходимым критериям неподкупности.

Позже Тимофти назначил тогдашнего и.о. министра информационных технологий и коммуникаций Павла Филипа кандидатом на пост премьер-министра республики.

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