Нагачевский: в президентуре не признают, что мы – парламентская республика

Источник считает, что в администрации президента Молдовы пытаются создать прецеденты для смены режима.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности главы Министерства юстиции Фадей Нагачевский высказался о выступлении Майи Санду во вторник после решения Конституционного суда (КС).

По его мнению, глава государства вчера заявила, что не будет уважать Конституцию и решение КС, призвав парламент пойти либо на референдум, либо на досрочные выборы.

"Надеюсь, депутаты объяснили ей, что отстранение и референдум – это последняя политическая санкция", – отметил Нагачевский.

Он также выразил надежду, что советники президента знают о том, что после решения инстанции необходимо выполнять прописанные действия, а также о действиях КС в случае неподчинения его решениям.

"Похоже, что представители администрации не хотят признавать, что Молдова является парламентской республикой и пытаются создать прецеденты для смены режима на президентский или полупрезидентский", – уточнил Нагачевский.

В заключении он отметил, что смена режима вопреки Конституции - это узурпация.

Накануне вечером Майя Санду в ответ на решение КС раскритиковала депутатов парламента и заявила, что судьбу страны будет решать народ – на досрочных выборах или на референдуме.

Решение КС

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. Инстанция удовлетворила их запрос.

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