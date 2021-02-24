18:10 24 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.30
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Александр Слусарь

"Платформа DA" заявила, что не будет голосовать за импичмент Санду

© Sputnik / Osmatesco
Политика
Получить короткую ссылку
8103
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210224/33761989/platforma-da-zayavila-chto-ne-budet-golosovat-za-impichment-sandu.html

По мнению зампредседателя партии, политическая ситуация в Молдове зашла в тупик и ни одна из сторон не обладает силами, чтобы сейчас изменить обстоятельства в свою пользу.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Даже если в парламенте будет принято решение о начале процедуры отстранения президента Молдовы от должности, парламентская фракция "Платформы DA" не будет голосовать за отставку главы государства.

Об этом заявил вице-председатель политформирования Александру Слусарь на брифинге. Он подчеркнул, что выдвижение инициативы об отставке президента может только обострить политический кризис в стране. Такой сценарий развития событий для "Платформы DA" неприемлем, заявил депутат.

Церемония инаугурации президента Майи Санду
© Photo : Miroslav Rotari
Кырнац: либо Санду подчинится решению КС, либо будет двигаться к импичменту

Слусарь отметил, что по его мнению, политическая ситуация в Молдове зашла в тупик, так как ни одна из сторон конфликта не обладает достаточным количеством голосов депутатов, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

"Считаю, что мы находимся в тупике, — сказал он. — Желающие отправить президента в отставку не наберут в парламенте достаточное число голосов. С другой стороны, если будет сформировано правительство, то не останется никаких обстоятельств для роспуска парламента".

Решение КС 

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Премьер или досрочные: как решение КС может изменить позицию депутатов>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. Инстанция удовлетворила их запрос.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Санду – о бюджете, кабмине и возможном лишении орденов
Дайджест недели: будет ли инициирован импичмент для Майи Санду
Теги:
Парламент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Как в Беларуси разводят элитный лес - видео
Видео: Елки на экспорт – как в Белоруссии разводят элитный лес
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться