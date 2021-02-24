"Платформа DA" заявила, что не будет голосовать за импичмент Санду

По мнению зампредседателя партии, политическая ситуация в Молдове зашла в тупик и ни одна из сторон не обладает силами, чтобы сейчас изменить обстоятельства в свою пользу.

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Даже если в парламенте будет принято решение о начале процедуры отстранения президента Молдовы от должности, парламентская фракция "Платформы DA" не будет голосовать за отставку главы государства.

Об этом заявил вице-председатель политформирования Александру Слусарь на брифинге. Он подчеркнул, что выдвижение инициативы об отставке президента может только обострить политический кризис в стране. Такой сценарий развития событий для "Платформы DA" неприемлем, заявил депутат.

Слусарь отметил, что по его мнению, политическая ситуация в Молдове зашла в тупик, так как ни одна из сторон конфликта не обладает достаточным количеством голосов депутатов, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

"Считаю, что мы находимся в тупике, — сказал он. — Желающие отправить президента в отставку не наберут в парламенте достаточное число голосов. С другой стороны, если будет сформировано правительство, то не останется никаких обстоятельств для роспуска парламента".

Решение КС

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. Инстанция удовлетворила их запрос.

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