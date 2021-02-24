Филип: Позиция Санду не приближает досрочные выборы

В случае если Санду откажется выдвигать кандидатуру премьера, парламент Молдовы не может быть распущен - так полагают демократы.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип призывает президента Майю Санду снова начать консультации с парламентскими фракциями, чтобы найти выход из политического кризиса, в котором сейчас находится страна. Иначе главе государства не удастся добиться досрочных парламентских выборов. Об этом глава ДПМ заявил во время брифинга в среду.

"Согласно вчерашнему решению Конституционного суда, ДПМ считает, что парламентские фракции и президент страны должны немедленно прибегнуть к новым консультациям, кризис можно разрешить только путем диалога и поиска решений", - считает Павел Филип.

По его словам, позиция Майи Санду не только не ведет к разрешению конфликта, но и усугубляет его.

"В настоящее время с конституционной точки зрения не выполнены условия роспуска парламента, который должен привести к досрочным выборам. Если президент страны откажется выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, парламент не может быть распущен. Что касается референдума, он не может привести к роспуску парламента, а приостановление полномочий президента не влияет на ситуацию в законодательном органе",- рассказывает глава ДПМ.

Отсутствие правительства или возможные досрочные выборы, по словам политика, являются параллельными процессами и не имеют ничего общего друг с другом.

Павел Филип отметил, что ДПМ готова участвовать в консультациях и в поиске решений, но не будет вести переговоры с партией "Шор" и депутатами-перебежчиками.

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства должна приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Премьер или досрочные: как решение КС может изменить позицию депутатов>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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