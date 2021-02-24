Точка отсчета – выборы: страсти в парламенте Молдовы и будущее депутатов

Два года со дня парламентских выборов в Молдове: об антирекордах, успехах и будущем законодательного органа нынешнего созыва читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В среду, 24 февраля, исполнилось ровно два года с момента проведения в Молдове парламентских выборов. Что изменилось за этот временной отрезок и какова судьба законодательного органа страны, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Выборы 24 февраля 2019 года проходили по смешанной электоральной системе – 50 законодателей были избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.

Большинство мандатов - 35 - по итогам голосования досталось Партии социалистов Республики Молдова. На втором месте оказались демократы с 30 креслами в парламенте, на третьем - блок ACUM (26), который затем разделился на две отдельные фракции PAS и DA, а Партия "Шор" получила 7 мандатов. Также в законодательный орган попали три независимых депутата. Сейчас состав парламента выглядит совсем иначе.

Переломный 2019-й

После февральских выборов и долгих безуспешных дискуссий лишь 8 июня социалисты и блок ACUM все-таки сформировали парламентское большинство. За кабмин под руководством Майи Санду голосовали фактически в темноте – в зале заседаний парламента отключили электричество. Демпартия, которая находилась тогда у власти, отказалась уступать ее, сославшись на решения Конституционного суда, постановившего, что депутаты должны были сформировать правительство не позднее 7 июня. То есть, не более чем за три месяца после утверждения результатов выборов, а не с первого заседания парламента нового созыва.

Это постановление высшей судебной инстанции привело в ступор сотрудников государственных учреждений, которые не знали, кому именно они подчиняются: правительству Павла Филипа или кабмину Майи Санду.

Спустя несколько дней, 14 июня, Филип объявил, что уступает власть и уходит с поста премьера. Затем Конституционный суд аннулировал все принятые 7-9 июня решения о том, что сроки новоизбранного парламента завершились и новое большинство ПСРМ-ACUM не могло формировать правительство.

Тогда же лидер Демпартии Владимир Плахотнюк покинул Молдову. В пресс-службе ДПМ уточнили, что он вернется домой через несколько дней. Однако Плахотнюк не только не вернулся в республику, но и сложил депутатский мандат и полномочия руководителя политформирования.

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Осенью того же года парламент выдвинул вотум недоверия кабмину Майи Санду. Возглавил правительство Ион Кику, который продержался на посту премьера вплоть до конца 2020 года.

Год 2020: туризм и хрупкая коалиция

Весь 2020 год прошел под сенью политического туризма. Это явление наблюдалось в парламенте не только действующего созыва, но и предыдущих. Сезон перебежчиков в 2020-м открылся расколом демократов. После парламентских выборов 2019 года у них насчитывалось 30 депутатов. В феврале 2020-го шестеро законодателей, среди которых Андриан Канду, Сергей Сырбу и Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Григоре Репесчук и Корнелиу Падневич, покинули ДПМ и объявили о создании блока Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM (PAS и DA).

Свое решение они пояснили тем, что руководство Демпартии не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки для создания коалиции с ПСРМ.

В марте на тот момент глава Партии социалистов Зинаида Гречаная и лидер Демпартии Павел Филип подписали соглашение о создании парламентского большинства. Это произошло после того, как в течение нескольких месяцев оба политформирования работали в рамках неформальной коалиции, так как обе политсилы поддержали правительство Кику и другие важные законопроекты.

После этого исход демократов продолжился. На данный момент во фракции ДПМ насчитывается всего 11 депутатов. Однако на этом все не закончилось. "Ушельцы" из семьи демократов проработали вместе не так уж и долго. Затем пятеро депутатов покинули Pro Moldova и заявили о создании в законодательном органе нового политического объединения – платформы Pentru Moldova. Позднее к ним присоединились еще несколько коллег. После чего к парламентской платформе Pentru Moldova присоединилась фракция Партии "Шор".

Существование коалиции между ПСРМ и ДПМ оказалось не таким уж и долгим. Так, 7 ноября в ДПМ объявили, что отзовут своих министров из правительства под руководством Кику сразу после того, как новоизбранный президент официально вступит в должность.

Послевыборный тупик 2021-го

После того, как Ион Кику подал в отставку с поста премьера, исполнять обязанности главы правительства стал Аурелиу Чокой. Президент Майя Санду неоднократно заявляла, что в стране необходимо провести досрочные парламентские выборы, так как действующий состав законодательного органа полностью себя дискредитировал. Проведя консультации с парламентскими фракциями и группами, глава государства стала ждать решение Конституционного суда о том, может ли парламент самораспуститься. После отрицательного ответа Санду выдвинула на пост премьера кандидатуру Натальи Гаврилицы. Однако вотум доверия кандидату от президента в парламенте провалился.

Некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Например, "Платформа DA" – Андрея Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Гаврилицы. Социалисты оспорили это в Конституционном суде, который 23 февраля признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Гаврилицы.

По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".

Президент напомнила о важности проведения досрочных парламентских выборов, а также уточнила, что власть в стране реально принадлежит лишь народу. "На досрочных или на референдуме народ решит судьбу страны", – заключила Санду.

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Неоднозначный путь Молдовы

Политический эксперт Корнелиу Чуря в комментарии Sputnik заявил, что Молдова прошла за два года после парламентских выборов неоднозначный путь.

"Сложно сказать, что он привел к серьезным улучшениям, несмотря на то, что эти выборы привели в конце концов к антиолигархической революции июня 2019 года. Молдова после этих выборов и антиолигархической революции зашла в черную дыру неуправляемого хаоса", – сказал Чуря.

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По его мнению, социалисты попытались придать солидность госуправлению за тот короткий период, в который они правили. Однако, как считает аналитик, власть потеряла фундамент под ногами, так как ее раскачивала оппозиция.

"После выборов 2019 года власть сильно ослабла и не могла проводить эффективную политику ввиду очень такой крикливой и провокационной политики, которую ведут прозападные силы. Думаю, несмотря на избавление от олигархов, Молдова больше потеряла, чем выиграла за такой период", – сказал политолог.

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Чем нынешний парламент отличается от предыдущих

Как считает Чуря, несмотря на попытки охарактеризовать негативно нынешний состав парламента, он практически ничем не отличается от законодательных органов предыдущих созывов.

"Та попытка придать негативный оттенок этому парламенту – это та же попытка правых прозападных сил скомпрометировать все, что есть в Молдове на абсолютно необоснованном фундаменте, потому что политический туризм всегда присутствовал и будет присутствовать в политике. Поэтому нынешний парламент — это обычный парламент, характерный для нашего региона, как и для всего постсоветского пространства", – отметил Чуря.

По его мнению, резко изменить такой законодательный форум невозможно.

"Привлечение честных, незапятнанных людей — это утопия. Нужно стремиться к улучшению качества, но это длительный процесс, который отнюдь не приведет к стопроцентному желаемому результату. Поэтому я повторюсь: если охарактеризовать этот парламент, то это обычный рабочий парламент", – добавил аналитик.

При этом он обратил внимание на одну отличительную черту нынешнего созыва законодательного органа.

"Из-за наличия популизма и превращение парламента в трибуну для зарабатывания дивидендов и очков политической оппозиции, законодательный орган, к сожалению, проводит меньше сессий рабочих пленарных заседаний, нежели ранее. Технически, я думаю, этим он и отличается от предыдущих созывов, но это тоже объясняется вот этой попыткой уже бывшей оппозиции, которая одержала победу на президентских выборах, просто превратить парламент в трибуну для критики власти", – сказал Чуря.

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Антирекорды парламента нынешнего созыва

Политолог Анжела Колацки в комментарии Sputnik Молдова заявила, что законодательный орган действующего созыва побил все антирекорды, исходя из парламентской этики, профессионализма и моральных качеств.

"Единственным решением было бы распустить нынешний созыв, но видите, что, оказывается, это довольно сложно", – отметила Колацки, добавив, что ситуация осложняется тем, что политический кризис наложился на пандемический.

По словам эксперта, слаженности между ветвями власти нет, а страдают люди.

Будущее парламента нынешнего созыва

Как считает аналитик Корнелиу Чуря, борьба проходит с переменным успехом.

"Нельзя сказать, что кто-то на данный момент побеждает с явным преимуществом. Поэтому при таких условиях, думаю, парламенту грозит еще продержаться определенное время, пока какая-то из сторон не будет одерживать явную победу. Мне кажется, что у этого парламента еще есть время на то, чтобы функционировать и показывать эффективность", – сказал политолог.

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Остановят ли досрочные парламентские выборы кризис

По мнению политолога Анжелы Колацки, думать, что досрочные парламентские выборы – панацея, не стоит.

"Да, ясно, что расклад изменится. Но у следующего парламента будет легитимность, у нынешнего законодательного органа этой легитимности нет", – считает эксперт.

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