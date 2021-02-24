Додон предположил сценарии развития политической ситуации в Молдове

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что есть три варианта развития политических событий в республике.
"У нас есть три основных сценария. Первый – госпожа Санду спускается с небес на землю, выполняет решение Конституционного суда, то есть она выразит согласие подписать указ о выдвижении Дурлештяну на пост премьер-министра. И тогда в течение максимум 15 дней за Дурляштяну проголосуют в парламенте. Это самый хороший сценарий", – сказал Додон.
По его словам, второй сценарий предполагает, что Санду категорически отказывается выполнять решение Конституционного суда. Тогда, как считает Додон, страна войдет в состояние продолжительной неопределенности.
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"При втором сценарии мы можем остаться с временным правительством и без досрочных выборов в течение последующих двух лет, то есть до очередных парламентских выборов 2023 года. Такой сценарий возможен. Потому что у президента нет возможности распустить парламент, если не соблюдены конституциональные нормы", – сказал Додон.
Третий сценарий, как отметил социалист, означает тотальную дестабилизацию и протесты, которые неизвестно куда могут завести.
По мнению лидера ПСРМ, на данном этапе единственное решение – утверждение правительства.
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Он напомнил, что проведение досрочных парламентских выборов может обойтись бюджету республики в 120 миллионов леев.
"Давайте объясним, что значат эти 120 миллионов. Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", которая признана одной из самых эффективных в мире, и, надеюсь, будет зарегистрирована в Молдове, чтобы могли получить ее... в России от производителя стоит в районе 5-6 долларов, то есть 100-120 леев. То есть, 120 миллионов леев на досрочные выборы означает миллион вакцин, если их покупать", – отметил Додон.
По его словам, на сумму, которая требуется для проведения досрочных выборов, можно сделать прививки всем пенсионерам, медработникам, учителям, полицейским и еще останется несколько сотен тысяч вакцин.
Он считает, что в республике должны быть утверждены все вакцины, произведенные как на Западе, так и на Востоке.
"Люди сами должны выбирать – нравится человеку российская вакцина, пускай делает, нравится американского производства - пожалуйста", – добавил политик.
Лидер ПСРМ считает, что социалисты не заинтересованы в плебисците, о котором вчера намекнула президент. "Не будет ни референдума, ни досрочных выборов. Досрочные выборы, теоретически, могут быть, если будет диалог, и если стабилизируется ситуация, и тогда мы пойдем на досрочные. Но в чем смысл идти на референдум? Потратить сотни миллионов леев на референдум, а не на досрочные выборы, и вернуться к ситуации, в которой находимся сейчас?", – сказал Додон.
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При этом он отметил, что Партия социалистов не боится досрочных парламентских выборов, однако обратил вниманиена то, решат ли досрочные те проблемы, с которыми сталкивается страна.
Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду Наталье Гаврилице. Некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Например, "Платформа DA" – Андрея Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Гаврилицы. Социалисты оспорили это в Конституционном суде, который 23 февраля признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Гаврилицы.
По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".
Президент напомнила о важности проведения досрочных парламентских выборов, а также уточнила, что власть в стране реально принадлежит лишь народу. "На досрочных или на референдуме народ решит судьбу страны", – заключила Санду.
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