Додон предположил сценарии развития политической ситуации в Молдове

Пятый президент республики считает, что за счет средств, которые необходимы для проведения досрочных парламентских выборов, можно вакцинировать всех пенсионеров, медработников, учителей, полицейских.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что есть три варианта развития политических событий в республике.

"У нас есть три основных сценария. Первый – госпожа Санду спускается с небес на землю, выполняет решение Конституционного суда, то есть она выразит согласие подписать указ о выдвижении Дурлештяну на пост премьер-министра. И тогда в течение максимум 15 дней за Дурляштяну проголосуют в парламенте. Это самый хороший сценарий", – сказал Додон.

По его словам, второй сценарий предполагает, что Санду категорически отказывается выполнять решение Конституционного суда. Тогда, как считает Додон, страна войдет в состояние продолжительной неопределенности.

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"При втором сценарии мы можем остаться с временным правительством и без досрочных выборов в течение последующих двух лет, то есть до очередных парламентских выборов 2023 года. Такой сценарий возможен. Потому что у президента нет возможности распустить парламент, если не соблюдены конституциональные нормы", – сказал Додон.

По его словам, закон предполагает, что необходимо выдвинуть еще одного кандидата, за которого не проголосует парламент. "Однако, согласно вчерашнему решению КС, она не может выдвинуть никого другого кроме как кандидата, предложенного парламентским большинством. При втором сценарии ничего не произойдет - ни досрочные выборы, ни референдум, а будет временное правительство до 2023 года", – сказал Додон.

Третий сценарий, как отметил социалист, означает тотальную дестабилизацию и протесты, которые неизвестно куда могут завести.

По мнению лидера ПСРМ, на данном этапе единственное решение – утверждение правительства.

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Он напомнил, что проведение досрочных парламентских выборов может обойтись бюджету республики в 120 миллионов леев.

"Давайте объясним, что значат эти 120 миллионов. Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V", которая признана одной из самых эффективных в мире, и, надеюсь, будет зарегистрирована в Молдове, чтобы могли получить ее... в России от производителя стоит в районе 5-6 долларов, то есть 100-120 леев. То есть, 120 миллионов леев на досрочные выборы означает миллион вакцин, если их покупать", – отметил Додон.

По его словам, на сумму, которая требуется для проведения досрочных выборов, можно сделать прививки всем пенсионерам, медработникам, учителям, полицейским и еще останется несколько сотен тысяч вакцин.

Он считает, что в республике должны быть утверждены все вакцины, произведенные как на Западе, так и на Востоке.

"Люди сами должны выбирать – нравится человеку российская вакцина, пускай делает, нравится американского производства - пожалуйста", – добавил политик.

Лидер ПСРМ считает, что социалисты не заинтересованы в плебисците, о котором вчера намекнула президент. "Не будет ни референдума, ни досрочных выборов. Досрочные выборы, теоретически, могут быть, если будет диалог, и если стабилизируется ситуация, и тогда мы пойдем на досрочные. Но в чем смысл идти на референдум? Потратить сотни миллионов леев на референдум, а не на досрочные выборы, и вернуться к ситуации, в которой находимся сейчас?", – сказал Додон.

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При этом он отметил, что Партия социалистов не боится досрочных парламентских выборов, однако обратил вниманиена то, решат ли досрочные те проблемы, с которыми сталкивается страна.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду Наталье Гаврилице. Некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Например, "Платформа DA" – Андрея Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Гаврилицы. Социалисты оспорили это в Конституционном суде, который 23 февраля признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Гаврилицы.

По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".

Президент напомнила о важности проведения досрочных парламентских выборов, а также уточнила, что власть в стране реально принадлежит лишь народу. "На досрочных или на референдуме народ решит судьбу страны", – заключила Санду.

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