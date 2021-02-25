Лобовое столкновение президента и парламента: куда катится Молдова

Куда страну заведет политический кризис: решение Конституционного суда об указе президента, позиция Майи Санду – "досрочные выборы или референдум", как должна поступить глава государства, что ждет республику, разбирался обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове нарастает противостояние между президентом Майей Санду и законодательным органом. Глава государства настаивает на досрочных парламентских выборах либо проведении референдума по ее отставке. А в Партии социалистов – на кандидатуре Марианны Дурлешятну на пост главы кабмина, в поддержку которой уже высказались 54 депутата. Куда заведет Молдову политический кризис, как в сложившейся ситуации должна себя повести президент, и смогут ли они что-то изменить, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

А нужны ли досрочные выборы?

Досрочные парламентские выборы ничего не решат, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик, социолог Ян Лисневский.

"Да, поменяется парламент – одни депутаты уйдут, другие придут. Но ни одна партия не получит большинство голосов", – уверен эксперт.

Таким образом, как считает собеседник, патовая ситуация в Молдове может продолжится.

"Партиям, тем которые сейчас ведут эту борьбу, придется договариваться и вести переговоры. И Майе Санду в следующем парламенте также придется договариваться либо с социалистами, либо с Партией "Шор", либо, опросы показывают, что в законодательный орган пройдет "Наша партия" Ренато Усатого. Вот с этими силами ей придется договариваться", – говорит Лисневский.

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По его мнению, возможности договориться у них нет, так как нет людей способных вести диалог, идти на уступки и получить определенные политические дивиденды.

"Эта эмоциональная борьба достаточно негативно повлияет на развитие Республики Молдова, как на внутреннюю, так и на внешнюю политику. Потому что ни один политический или международный институт не будет иметь отношения со страной, в которой нестабильная ситуация", – сказал аналитик.

Как считает Лисневский, Санду оказалась в двоякой ситуации.

"Все зависит от того, что она получит в результате. Если случится так, что будет утверждено правительство Гаврилицы, которое подаст в отставку и опять сведет к тому, что придется дважды выдвинуть кандидата в премьеры. И это будет политик, который затянет политический кризис на два года. Или это будет политик, который договорится с социалистами или с партией Андрея Нэстасе и пойти на досрочные парламентские выборы. С этой стороны Санду может временно получить определенные дивиденды", - отметил собеседник.

По словам эксперта, ни один, ни второй сценарий развития событий не решит проблему затянувшегося политического кризиса в республике.

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Что должен делать президент?

Президент страны должен объединить вокруг себя людей, а не разъединять. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил экс-глава Конституционного суда страны Думитру Пулбере.

"Это искусство политика – объединять людей. Госпожа Санду, когда была избирательная кампания, убеждала, что будет президентом для всех граждан Молдовы, и ругала всех предыдущих руководителей государства, что они нарушали Конституцию, что они злоупотребляли законом и прочее. А сейчас она делает еще хуже", – сказал Пулбере.

По его словам, глава государства должна подать пример всем, что нужно соблюдать Конституцию и следовать букве закона.

"Грош цена таким президентам и должностным лицам, которые нарушают закон, и когда Конституционный суд указывает на нарушение закона, они наплевательски относятся к вердиктам КС. Таким лицам нет места в руководстве государства. Я так вижу эту ситуацию", – добавил Пулбере.

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Необходимо начать консультации

Президент должна последовать Основному закону и решению Конституционного суда и начать консультации с парламентскими фракциями и силами по поиску кандидата на пост премьера, подчеркнул в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Роман Михэеш. По его словам, этим решением КС сохранил свою правовую практику и внес некоторые новые элементы и важные уточнения.

"Суд не счел, что президент нарушил положения Конституции, но обратил внимание главы государства на процедурную ошибку, а именно на то, что президент должен оценить качества, навыки и опыт лица, предложенного парламентским большинством", – отметил собеседник.

Политолог считает, что глава государства должна дать сторонам несколько дней для анализа решения Конституционного суда и начать переговоры по определению кандидата на пост премьер-министра на втором этапе.

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"Санду необходимо приступить к консультациям с каждой партией по отдельности. Очевидно, они не могут быть инициированы на следующий день после решения суда", – сказал Михэеш.

Лобовое столкновение и рискованный путь

Политический аналитик Анатол Цэрану считает, что Майя Санду может пойти до конца и отказаться выдвигать кандидата, предложенного президенту парламентским большинством.

"Санду мотивирует этот отказ тем, что она была избрана для искоренения коррупции и не хочет предавать свой электорат, и, судя по тому, что мы видим, она выбрала путь лобового противостояния со своими оппонентами, что может иметь непредсказуемые последствия", – сказал собеседник.

По его мнению, глава государства может использовать такой вариант, однако при отсутствии правительства, в условиях обострения пандемии, когда люди умирают, а больницы превращаются в лазареты, этот сценарий рискованный. "Это значительно ухудшит жизнь граждан и, в конечном итоге, нанесет большой урон имиджу политики", – отметил Цэрану.

Санду должна прояснить ситуацию

По мнению политолога Корнелиу Чури, борьба на политическом Олимпе проходит с переменным успехом.

"Нельзя сказать, что кто-то на данный момент побеждает с явным преимуществом. Поэтому при таких условиях, думаю, парламенту грозит еще продержаться определенное время, пока какая-то из сторон не будет одерживать победу. Мне кажется, что у этого парламента еще есть время на то, чтобы функционировать и показывать эффективность", – отметил Чуря.

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По его словам, Санду, говоря о референдуме, имела ввиду свою отставку.

"Этим заявлением я понимаю, что Майя Санду намерена твердо нарушить Конституцию и не выдвигать кандидата от парламентского формализированного большинства или просто настаивать на своей кандидатуре Наталье Гаврилице. Тем самым она показала, что готова идти на референдум, а это означает запуск процедуры импичмента, если парламент пойдет на это", – добавил аналитик.

При этом Санду, как напомнил эксперт, не может оказаться в ситуации, в какой несколько раз пришлось находиться пятому президенту Игорю Додону, когда его полномочия временно приостанавливались и передавались спикеру парламента. Соответствующее решение в этом смысле принял Конституционный суд.

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На вопрос о том, какие дальнейшие шаги может предпринять президент, собеседник отметил, что не стоит забегать так далеко.

"Госпожа Санду сделала довольно туманное заявление, из которого вытекает что она готова идти на импичмент, но ее шаги конкретные пока что не понятны. Она должна прояснить ситуацию. Не будем загадывать. Это ее обязанность объяснить, как будет действовать в этой сложной для страны ситуации. Она должна говорить, а не молчать и просто угрожать", – заключил Чуря.

Новый виток политического кризиса

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду Наталье Гаврилице. Некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Например, "Платформа DA" – Андрея Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Гаврилицы. Социалисты оспорили это в Конституционном суде, который 23 февраля признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Гаврилицы.

По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".

Президент напомнила о важности проведения досрочных парламентских выборов, а также уточнила, что власть в стране реально принадлежит лишь народу. "На досрочных или на референдуме народ решит судьбу страны", – заключила Санду.

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При этом лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что социалисты не заинтересованы в плебисците, о котором намекнула президент, а деньги, которые необходимы для проведения досрочных выборов или референдума, разумнее направить на закупку вакцины от COVID-19.

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