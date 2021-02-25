13:48 25 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Президентура.

Майя Санду созывает заседание Совбеза

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
32101
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210225/33772466/mayya-sandu-sozyvaet-zasedanie-sovbeza.html

Повестка дня не объявлена, за исключением вопроса о концессии международного кишиневского аэропорта.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности, заседание состоится в пятницу, 26 февраля, в 11:00. Об этом сообщает администрация президента Республики Молдова на своей странице в соцсетях.

"Завтра, 26 февраля, в 11.00 состоится заседание Высшего совета безопасности, на котором будут обсуждены несколько тем, в том числе концессия международного кишиневского аэропорта", - говорится в сообщении.

Источник уточняет, что по окончании встречи, в 14.00, президент Республики Молдова Майя Санду проведет брифинг.

На предыдущем заседании ВСБ Санду обозначила список приоритетных для совета вопросов. Среди них: дело о "краже миллиарда", дело о концессии Кишиневского международного аэропорта, досье страховых компаний, вопрос молдавской собственности на Украине, незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, дело о "ландромате", контрабанда сигарет, борьба с незаконным оборотом наркотиков, незаконная вырубка лесов, вопросы управления пандемическим кризисом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Платформа DA" заявила, что не будет голосовать за импичмент Санду
Филип: Позиция Санду не приближает досрочные выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Скоро весна: в Кишиневе начали продавть мэрцишоры
Фото: Весенний привет - необычные мэрцишоры в центре Кишинева
Гаспарян о коррупции: В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой
Видео: Гаспарян о коррупции: "В Бессарабии не надвинуть невозможно – там воздух такой"
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться