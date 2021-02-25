Майя Санду созывает заседание Совбеза

Повестка дня не объявлена, за исключением вопроса о концессии международного кишиневского аэропорта.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности, заседание состоится в пятницу, 26 февраля, в 11:00. Об этом сообщает администрация президента Республики Молдова на своей странице в соцсетях.

"Завтра, 26 февраля, в 11.00 состоится заседание Высшего совета безопасности, на котором будут обсуждены несколько тем, в том числе концессия международного кишиневского аэропорта", - говорится в сообщении.

Источник уточняет, что по окончании встречи, в 14.00, президент Республики Молдова Майя Санду проведет брифинг.

На предыдущем заседании ВСБ Санду обозначила список приоритетных для совета вопросов. Среди них: дело о "краже миллиарда", дело о концессии Кишиневского международного аэропорта, досье страховых компаний, вопрос молдавской собственности на Украине, незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, дело о "ландромате", контрабанда сигарет, борьба с незаконным оборотом наркотиков, незаконная вырубка лесов, вопросы управления пандемическим кризисом.

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