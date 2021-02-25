Санду заявила, на что готова пойти ради досрочных парламентских выборов

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что готова взять на себя ответственность и дойти до референдума по своей отставке, чтобы приблизить досрочные парламентские выборы.
По ее мнению, проблема политического кризиса могла бы быть легко решена в стране, если бы фракции, которые ранее выступали за досрочные выборы, пришли к соглашению. "Знаю, что были подобные попытки дискуссий по этому вопросу. Потому что изначально исходило из этого. Все заявили, что хотят досрочных выборов", – отметила Санду в эфире одного из частных телеканалов.
Как отметила глава государства, социалисты и другие политические силы в праве инициировать процедуру импичмента – отставку президента.
Она заявила, что не видит смысла в дискуссиях с парламентскими фракциями и группами.
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Санду считает, что последнее постановление Конституционного суда, который признал неконституционным ее указ о повторном выдвижении кандидата в премьеры и обратил внимание на необходимость начать консультации с фракциями, можно было бы понять, если бы ситуация была нормальной.
"Мы не находимся в не нормальной ситуации. Мы находимся в ситуации, когда еще пытаемся деолигархизировать государство, и начать нужно с парламента… Я спрашиваю, каков эффект этих консультаций, когда мы видим, что часть этих парламентских фракций и групп непоследовательны. На первых дискуссиях все заявили о том, что нужны досрочные выборы. Я не вижу эффекта в этих консультациях", – отметила Санду.
На вопрос о том, как же быть, если КС четко сказал, что нужно начать консультации с фракциями, Санду заявила: несмотря на это решение инстанции, страна должна прийти к досрочным парламентским выборам.
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"Поэтому я готова взять ответственность, пойти дальше, в том числе, до референдума, чтобы предоставить гражданам право решить эту проблему. Только там мы можем дойти до граждан в ситуации, когда в парламенте депутаты не могут достичь успеха, чтобы признать, что необходимы досрочные выборы", – отметила Санду.
Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов.
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По ее словам, если спустя три месяца после отставки Иона Кику с поста главы кабмина не удалось сформировать новое правительство, то это путь для роспуска парламента без двух попыток назначения премьера. Однако окончательную точку в этом вопросе также должен поставить Конституционный суд.
В случае референдума, как отметила президент, скорее всего вопрос будет поставлен так: "Президент должен уйти, потому что настаивает на досрочных парламентских выборах, или наоборот, президента надо поддержать". Однако решение о проведении плебисцита – в руках парламента, который устанавливает дату проведения голосования и формулирует вопрос.
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Новый виток политического кризиса
Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду Наталье Гаврилице. Некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Например, "Платформа DA" – Андрея Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Гаврилицы. Социалисты оспорили это в Конституционном суде, который 23 февраля признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Гаврилицы.
По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".
Президент напомнила о важности проведения досрочных парламентских выборов, а также уточнила, что власть в стране реально принадлежит лишь народу. "На досрочных или на референдуме народ решит судьбу страны", – заключила Санду.
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При этом лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что социалисты не заинтересованы в плебисците, о котором намекнула президент, а деньги, которые необходимы для проведения досрочных выборов или референдума, разумнее направить на закупку вакцины от COVID-19.
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