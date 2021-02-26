Обмен любезностями: миссия ЕС обиделась на молдавские партии

Дипломатические миссии стран Европейского союза редко выступают с совместными заявлениями, и каждое такое событие привлекает повышенное внимание.

Так произошло и с заявлением, которое было опубликовано в четверг послом ЕС в Молдове Петером Михалко. К декларации присоединились послы 22 государств Евросоюза — Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Однако повод для совместного заявления на этот раз выглядел странно. Официальные представители ЕС высказались не по теме отношений Молдовы с Европейским союзом, и даже не с комментариями по поводу решений той или иной официальной структуры нашей страны. А такое бывает, когда миссия ЕС полагает, что действия госорганов Молдовы каким-то образом расходятся с ценностями, которых придерживается Брюссель.

Поводом для последнего заявления Михалко стали высказывания… политических партий Молдовы, выступивших с критикой действий самой миссии ЕС. И это обстоятельство вызвало у дипломатов бурю негодования.

"Мы хотим опровергнуть недавние нападки на посла Петера Михалко и других послов, сформулированные Партией социалистов и беглым депутатом парламента Иланом Шором", — говорится в заявлении.

Эта фраза прозвучала необычно резко для сдержанных европейцев, потому что характеристика "беглый депутат" явно имеет цель оскорбить Шора. Лидер одноименной партии, действительно, скрылся и не возвращается, это верно. Однако то, что не к лицу даже отечественным судьям или следователям — уж точно не пристало иностранным дипломатам. В конце концов, это внутреннее дело Республики Молдова, как поступать с покинувшим страну депутатом и как его аттестовать.

Не наблюдатель, а активный игрок

Да и что, собственно, сказали такого ПСРМ и "Шор", чтобы вызвать такую масштабную реакцию — шутка ли, 22 государства встали, как одно.

Социалисты в начале этой недели выступили с заявлением, в котором выразили "недоумение" в связи заявлениями Михалко по поводу деятельности Совета по телевидению и радио, а также законов, принятых парламентом Молдовы. Это в ПСРМ сочли "грубым вмешательством во внутренние дела суверенного государства". Социалисты призвали Михалко и других зарубежных дипломатов "уважать независимость и суверенитет РМ". "Шор" выступила резче, но в том же духе — посла ЕС там назвали "внешним управляющим", который вмешивается во внутренние дела государства.

Необходимо сказать, что резкая реакция миссии Евросоюза в Молдове на эти декларации никак не опровергает сути заявлений молдавских политиков.

Ведь что, в сущности, произошло? Молдавские политики высказали, что они думают о действиях миссии ЕС. Это не официальная позиция государства, и не коммюнике государственного органа. Это декларации политических партий, которые вольны заявлять, что им вздумается и критиковать любого, кого посчитают нужным.

На самом деле, настолько масштабное реагирование миссии ЕС на действия политических партий страны демонстрирует, насколько глубоко Евросоюз вовлечен во внутреннюю политику Молдовы. Это трудно расценивать как простое "наблюдение за внутренними событиями". Представительство ЕС, скорее, выступает как активный игрок на политическом поле, атакует и защищается, переходит в контрнаступление и добивается поставленных политических целей.

И в конце концов, уже мало кто из жителей Молдовы сомневается, что страна находится под внешним управлением. Посольства стран ЕС и США проводят десятки встреч в министерствах и ведомствах, выслушивают "доклады", выступают с ценными мнениями, к которым внимательно прислушиваются чиновники.

Внешнее вмешательство в дела Молдовы в полной мере проявилось во время президентских выборов, когда целый ряд высоких чиновников ЕС прямо и неоднократно призвали голосовать за одного из кандидатов.

А с недавних пор вовлеченность дипломатов в деятельность госорганов Молдовы перешагнула рамки исполнительной власти, и дипломаты начали комментировать уже решения парламента страны. Который, на минуту, по Конституции — высший представительный орган народа Республики Молдова и единственная законодательная власть государства".

О роли иностранных дипломатических миссий в управлении молдавским государством в Конституции, простите — ничего не сказано.

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