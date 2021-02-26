ПСРМ: процесс публичных закупок в Молдове разблокирован решением КС

Конституционный суд отклонил запрос депутатов фракции PAS, и это позволит возобновить ремонт школ, детских садов и дорог по всей стране, заявил депутат ПСРМ.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Конституционный суд своим решением от 23 февраля разблокирован процесс осуществления капитальных инвестиций в социальную инфраструктуру и программу "Хорошие дороги". Об этом заявил депутат парламента от Партии социалистов Петру Бурдужа.

По словам депутата, процедура публичных закупок была заблокирована по всей стране с начала года после запроса о конституционности приложения к Закону "О государственном бюджете", поданного в Конституционный суд депутатами фракции партии "Действие и солидарность" Вероникой Рошка и Петру Фрунзе.

На время рассмотрения запроса закупки были приостановлены, соответствующие рекомендации разослал всем местным органам власти и Минфин.

"В результате на протяжении двух месяцев все примэрии и районные советы не могли начать ремонт школ, детсадов, домов культуры, дорожной инфраструктуры, обслуживание жилых блоков в городах", – заявил на брифинге в парламенте Бурдужа.

Однако решением КС запрос депутатов PAS был отклонен. Партия социалистов в контексте этого вердикта обратилась ко всем местным органам власти с сообщением, что они могут возобновить публичные закупки. Также ПСРМ обратилась к Минфину с просьбой выйти с соответствующими разъяснениями для мэрий и районных советов.

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