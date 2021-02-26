Молдову посетит с визитом председатель Европейского совета Шарль Мишель

Высокий европейский чиновник встретится в Кишиневе с президентом Майей Санду в рамках своего турне, которое включает Молдову, Грузию и Украину.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Председатель Европейского совета Шарль Мишель совершит официальный визит в Молдову. В Кишиневе он встретится с президентом Майей Санду, сообщила администрация главы государства.

В повестку встречи, которая состоится в воскресенье, включены темы будущего Восточного партнерства, отношений Молдовы с Европейским союзом и борьбы с пандемией COVID-19.

Шарль Мишель посетит нашу страну в рамках турне в Молдову, Грузию и Украину, которое пройдет с 28 февраля по 3 марта.

Ранее во время официального визита во Францию Майя Санду заявила, что Молдова "хочет быть надежным партнером во внешнеполитическом плане и иметь возможность использовать альтернативы, предлагаемые Восточным партнерством.

Восточное партнерство — проект Европейского союза, который подразумевает развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами постсоветского пространства — Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной.

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