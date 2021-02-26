Додон: послы стран ЕС игнорируют нарушения Конституции со стороны Санду

Лидер Партии социалистов заявил, что диппредставители европейских государств не обращают внимания на пренебрежение нормами Основного закона со стороны Майи Санду.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон раскритиковал послов европейских государств, аккредитованных в Молдове, и заявил, что дипломатические миссии игнорируют нарушения Конституции со стороны президента Майи Санду.

Додон охарактеризовал как "узурпацию власти" последние действия Санду, связанные с отказом назначить кандидатом в премьеры Марианну Дурлештяну, предложенную парламентским большинством. Это происходит при молчаливом одобрении послов стран ЕС, заявил лидер ПСРМ в очередном выпуске видеоблога.

"Представьте себе, если бы я, как президент, действовал так же, что делали бы тогда послы стран ЕС, США и другие? Что бы они делали, если бы Майя Санду создала парламентское большинство, и я не согласился назначить премьер-министра после решения Конституционного суда? Но сейчас все послы набрали воды в рот и засунули голову в песок", – сказал Додон.

Лидер социалистов также заявил, что Майя Санду напрасно рассчитывает, что отказ назначить кандидата в премьеры, предложенного большинством, приведет к роспуску парламента и досрочным выборам. По его словам, вариант роспуска парламента после 23 марта невозможен, так как не сложились необходимые законодательные обстоятельства.

"Парламент не может быть распущен из-за бездействия других институтов и государственных органов", – подчеркнул Додон, имея в виду позицию Майи Санду.

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