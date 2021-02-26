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Игорь Додон.

Додон: послы стран ЕС игнорируют нарушения Конституции со стороны Санду

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210226/33784035/dodon-posly-stran-es-ignoriruyut-narusheniya-konstitucii-so-storony-sandu.html

Лидер Партии социалистов заявил, что диппредставители европейских государств не обращают внимания на пренебрежение нормами Основного закона со стороны Майи Санду.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Лидер Партии социалистов Игорь Додон раскритиковал послов европейских государств, аккредитованных в Молдове, и заявил, что дипломатические миссии игнорируют нарушения Конституции со стороны президента Майи Санду.

Додон охарактеризовал как "узурпацию власти" последние действия Санду, связанные с отказом назначить кандидатом в премьеры Марианну Дурлештяну, предложенную парламентским большинством. Это происходит при молчаливом одобрении послов стран ЕС, заявил лидер ПСРМ в очередном выпуске видеоблога.

"Представьте себе, если бы я, как президент, действовал так же, что делали бы тогда послы стран ЕС, США и другие? Что бы они делали, если бы Майя Санду создала парламентское большинство, и я не согласился назначить премьер-министра после решения Конституционного суда? Но сейчас все послы набрали воды в рот и засунули голову в песок", – сказал Додон.

Президент Майя Санду
© Photo : Miroslav Rotari
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Лидер социалистов также заявил, что Майя Санду напрасно рассчитывает, что отказ назначить кандидата в премьеры, предложенного большинством, приведет к роспуску парламента и досрочным выборам. По его словам, вариант роспуска парламента после 23 марта невозможен, так как не сложились необходимые законодательные обстоятельства.

"Парламент не может быть распущен из-за бездействия других институтов и государственных органов", – подчеркнул Додон, имея в виду позицию Майи Санду.

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Теги:
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