Санду - о концессии аэропорта: материалы дела скоро передадут в суд

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Прокуратура находится на заключительном этапе расследования по делу о концессии Кишиневского международного аэропорта. Вскоре материалы дела передадут в суд.

Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности (ВСБ).

"Мы пригласили на заседание представителей разных ответственных за этот вопрос институтов, они зачитали свои отчеты. Много деталей обсудили, я бы хотела рассказать больше, но не могу этого сделать, потому что информация поступит в судебные инстанции. Могу лишь сказать, что прокуратура сообщает, что находится на финальном этапе. В скором времени отправят в суд дело об этой транзакции концессии Кишиневского аэропорта", - уточнила Санду.

Она напомнила, что в сентябре 2019 года бывшее тогда у власти правительство обращалось в судебные инстанции и требовало аннулирования концессии аэропорта, но этого не произошло.

"К сожалению, мы узнали, что особо ничего не произошло по этому делу, не было заседаний. Они были запланированы, но отложены из-за пандемии. Мне кажется это странным, потому что это дело национальной важности и громкое", - отметила президент.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 года кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение правительства не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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