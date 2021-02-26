Депутат Сырбу рассказал, что произошло в администрации президента

После того как Серджиу Сырбу не пустили на заседание Высшего совета безопасности, которое в проходило в здании администрации президента, депутат заявил, что республика "скатывается в диктатуру".

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Сергей Сырбу не был допущен на заседание Высшего совета безопасности, которое состоялось в пятницу. Об этом депутат сообщил на брифинге.

"Мы присутствуем сегодня при грубом нарушении принципа разделения власти. Мы скатываемся в диктатуру, и это должно насторожить… По абсолютно необъяснимым причинам меня не допустили на заседание Высшего совета безопасности. Как постоянный член этого совета, как председатель парламентской комиссии не нуждаюсь в чьем-либо утверждении для участия в подобном заседании", – сказал Сырбу.

Он объяснил свое присутствие на заседаниях Высшего совета безопасности не в качестве политика, а как представителя парламента и профильной комиссии, что регламентируется законом.

"В итоге я подвергся издевательствам со стороны охранников и практически силой был выведен из здания администрации президента. И это при том, что вчера я получил официальное письмо, согласно которому был приглашен на это заседание. Письмо подписано человеком, который занимает пост секретаря совета. Сегодня утром уже после инцидента я обнаружил в почте письмо с рекомендацией воздержаться от прихода на заседание", – отметил Сырбу.

По его словам, в письме, которое поступило из канцелярии администрации президента, было указано, что причина недопуска – конфликт интересов, однако подробности не сообщались.

Присутствовавший на брифинге вице-спикер парламента Владимир Витюк отметил, что произошедшее в администрации президента – "вопиющий случай".

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