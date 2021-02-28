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Президент Молдовы Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель

Встреча Санду с Мишелем: основные заявления

© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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Председатель Европейского совета сообщил, что в Европе внимательно следят за политическими событиями в Молдове.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и глава Европейского совета Шарль Мишель провели совместную пресс-конференцию после воскресной встречи в Кишиневе. По словам Санду, визит европейского чиновника стал результатом продуктивных бесед, которые она провела во время визита в Брюссель в январе.

Президент Молдовы Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель
© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
Президент Молдовы Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель
"Мы подписали в начале этой недели финансовое соглашение между Европейской комиссией и Молдовой о выделении гранта для повышения устойчивости страны к влиянию пандемии COVID-19. Мы приложим все усилия, чтобы убедиться, что те 15 миллионов евро дойдут до наиболее пострадавших от кризиса", - заявила Санду.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
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Санду прокомментировала регистрацию в Молдове "Спутника V"
Она добавила, что европейские партнеры уже неоднократно предоставляли республике разную помощь во время пандемии в виде медикаментов и защитной экипировки. Санду напомнила, что при поддержке ЕС в страну также была доставлена первая партия вакцины от коронавируса.

"Мы хотим продолжить сближение с европейской семьей в рамках "Восточного партнерства", - добавила Санду. 

Глава государства также затронула тему политического кризиса в стране, в очередной раз сообщив, что республика нуждается в досрочных парламентских выборах.

Президент Молдовы Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель
© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
Президент Молдовы Майя Санду и председатель Европейского совета Шарль Мишель

Шарль Мишель, в свою очередь, подчеркнул, что прибыл в Кишинев, чтобы передать Молдове слова поддержки со стороны Европейского союза. 

"Это мой первый визит. Короткий, но очень важный. Передаю Молдове четкое сообщение поддержки ЕС, а также президенту – в борьбе с коррупцией и в проведении реформ. Евросоюз – самый большой торговый партнер. Мы передали республике в качестве грантов более миллиарда евро за последние 10 лет. Было реализовано более тысячи проектов", – заявил Мишель. 

Европейская комиссия. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Молдова получит от Еврокомиссии грант в размере 15 миллионов евро
Представитель ЕС отметил, что экстренная макрофинансовая помощь во время пандемии уже была направлена республике, а еще 50 миллионов станут очередным траншем. 

Визит Мишеля в Молдову – часть турне по странам Восточного партнерства. Затем европейский чиновник отправится в Грузию и на Украину.

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