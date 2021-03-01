Социалисты призвали Санду подписать указ о выдвижении Дурлештяну до 9 марта

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Президент Майя Санду должна выдвинуть кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну до 9 марта, заявил на брифинге в понедельник председатель Партии социалистов Игорь Додон.
По его словам, такое требование социалисты решили выдвинуть после заседания Республиканского совета ПСРМ.
"Нельзя ждать до 23 марта. Если до 9 марта не будет кандидата, социалисты будут вынуждены выступать более решительно", - отметил Додон.
Додон добавил, что ПСРМ продолжит на этой неделе консультации с парламентскими партиями для поиска выхода из сложившегося кризиса.
"Диалог остается единственной возможностью положить конец этому кризису, чрезвычайно опасному для будущего нашей страны", – полагает Додон.
Он также заявил, что социалисты готовы к диалогу с главой государства, призвав ее проявить открытость, а не оставаться в изоляции в администрации.
В заключение от отметил, что социалисты не намереваются начинать процедуру импичмента президента, поскольку такой шаг только углубит политический, экономический и социальный кризис в стране.
Ситуация с премьером
Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства должна приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.
Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
Премьер или досрочные: как решение КС может изменить позицию депутатов>>>
Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>