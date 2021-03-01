Социалисты призвали Санду подписать указ о выдвижении Дурлештяну до 9 марта

Игорь Додон считает, что президенту следует одобрить кандидата на пост премьер-министра, не затягивая с этим до 23 марта.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Президент Майя Санду должна выдвинуть кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну до 9 марта, заявил на брифинге в понедельник председатель Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, такое требование социалисты решили выдвинуть после заседания Республиканского совета ПСРМ.

"Нельзя ждать до 23 марта. Если до 9 марта не будет кандидата, социалисты будут вынуждены выступать более решительно", - отметил Додон.

Он уточнил, что президент должна учитывать мнение большинства законодательного форума, которое было сформировано легально.

Додон добавил, что ПСРМ продолжит на этой неделе консультации с парламентскими партиями для поиска выхода из сложившегося кризиса.

"Диалог остается единственной возможностью положить конец этому кризису, чрезвычайно опасному для будущего нашей страны", – полагает Додон.

Он также заявил, что социалисты готовы к диалогу с главой государства, призвав ее проявить открытость, а не оставаться в изоляции в администрации.

В заключение от отметил, что социалисты не намереваются начинать процедуру импичмента президента, поскольку такой шаг только углубит политический, экономический и социальный кризис в стране.

Ситуация с премьером

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства должна приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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