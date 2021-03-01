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Партия социалистов Республики Молдова, архивное фото

Социалисты призвали Санду подписать указ о выдвижении Дурлештяну до 9 марта

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210301/33815772/sotsialisty-prizvali-sandu-podpisat-ukaz-o-vydvizhenii-durleshtyanu-do-9-marta.html

Игорь Додон считает, что президенту следует одобрить кандидата на пост премьер-министра, не затягивая с этим до 23 марта.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Президент Майя Санду должна выдвинуть кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну до 9 марта, заявил на брифинге в понедельник председатель Партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, такое требование социалисты решили выдвинуть после заседания Республиканского совета ПСРМ. 

"Нельзя ждать до 23 марта. Если до 9 марта не будет кандидата, социалисты будут вынуждены выступать более решительно", - отметил Додон. 

Игорь Додон.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Он уточнил, что президент должна учитывать мнение большинства законодательного форума, которое было сформировано легально. 

Додон добавил, что ПСРМ продолжит на этой неделе консультации с парламентскими партиями для поиска выхода из сложившегося кризиса.

"Диалог остается единственной возможностью положить конец этому кризису, чрезвычайно опасному для будущего нашей страны", – полагает Додон. 

Он также заявил, что социалисты готовы к диалогу с главой государства, призвав ее проявить открытость, а не оставаться в изоляции в администрации. 

В заключение от отметил, что социалисты не намереваются начинать процедуру импичмента президента, поскольку такой шаг только углубит политический, экономический и социальный кризис в стране. 

Ситуация с премьером 

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства должна приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Конституция РМ
© Sputnik / Rodion Proca
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Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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