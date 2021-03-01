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Зинаида Гречаная.

Спикер просит кабмин Молдовы в срочном порядке закупить миллион доз вакцин

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Политика
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (14)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210301/33825725/grechanaya-prosit-pravitelstvo-v-srochnom-poryadke-zakupit-million-doz-vaktsin.html

Председатель парламента Зинаида Гречаная провела заседание с временно исполняющими обязанности премьером Аурелиу Чокоем и членами правительства.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. В контексте тревожной ситуации с распространением пандемии COVID-19 и с учетом регистрации в Республике Молдова нескольких видов вакцины против коронавируса председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная провела совещание с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Председатель парламента призвала кабмин срочно изыскать возможность закупки партии вакцины для вакцинации граждан объемом в 1 миллион доз", – говорится в сообщении по итогам совещания.

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В свою очередь временно исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой сообщил, что этот запрос будет в срочном порядке рассмотрен с тем, чтобы незамедлительно начать процедуру государственных закупок вакцин из источников фондов обязательного медицинского страхования, а также из средств государственного резервного фонда.

Во встрече приняли участие башкан Гагаузии Ирина Влах и генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (14)

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