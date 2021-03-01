Спикер просит кабмин Молдовы в срочном порядке закупить миллион доз вакцин

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. В контексте тревожной ситуации с распространением пандемии COVID-19 и с учетом регистрации в Республике Молдова нескольких видов вакцины против коронавируса председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная провела совещание с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Председатель парламента призвала кабмин срочно изыскать возможность закупки партии вакцины для вакцинации граждан объемом в 1 миллион доз", – говорится в сообщении по итогам совещания.

В свою очередь временно исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой сообщил, что этот запрос будет в срочном порядке рассмотрен с тем, чтобы незамедлительно начать процедуру государственных закупок вакцин из источников фондов обязательного медицинского страхования, а также из средств государственного резервного фонда.

Во встрече приняли участие башкан Гагаузии Ирина Влах и генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

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