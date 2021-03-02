Выборы в Народное собрание Гагаузии – как стать депутатом

Когда, где и как подавать документы кандидатам на выборах в Народное собрание Гагаузии – об этом говорили на заседании Центральной избирательной комиссии автономии.

В повестке дня заседания оказалось шесть вопросов, касающихся организации выборного процесса на территории автономии. Члены Центризбиркома единогласно утвердили положение об особенностях выдвижения кандидатов, а также установили место и время приема документов.

Так, прием документов для регистрации инициативных групп будет проходить с 17 марта по 5 апреля. Собранные подписи и другие документы для регистрации кандидатов можно подать с 17 марта по 15 апреля. В последний день приема документов на регистрацию кандидатов время работы ЦИК Гагаузии увеличат на полчаса.

Члены Центральной избирательной комиссии утвердили составы комиссии по приему и проверке документов, необходимых для регистрации кандидатов на выборах Народного собрания, а также образцы избирательных документов.

Кроме того, ЦИК Гагаузии запросил работу в день выборов филиалов Агентства государственных услуг в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах, которые должны будут выдавать нуждающимся гражданам удостоверения личности для голосования.

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Напомним, полномочия действующего созыва Народного собрания Гагаузии завершились 20 января 2021 года. Однако уже по завершении полномочий гагаузские депутаты со скандалом утвердили состав ЦИК, а также дату очередных выборов. Бюджет Гагаузии до сих пор не принят.

Выборы в Народное собрание Гагаузии назначены на 16 мая 2021 года. Согласно законодательству, в автономии должны работать 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам.

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