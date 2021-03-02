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Брифинг ПСРМ - Влад Батрынча, Фадей Нагаческий, Александр Одинцов

Социалисты предлагают люстрировать руководителей некоторых госструктур

© Photo : Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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Партия социалистов предлагает начать люстрацию с руководства государственных контролирующих органов.

Здание Парламента Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове заговорили о люстрации: кто может попасть под "чистку"
КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова предлагает утвердить закон о люстрации и начать его применение с руководства Совета по конкуренции, Национального агентства по регламентированию в энергетике (НАРЭ), Нацбанка и других органов, чье руководство было назначено в 2016-2019 годах.

Об этом заявили депутаты-социалисты Василе Боля, Влад Батрынча и Олег Липский во время пресс-конференции в парламенте, прошедшей во вторник.

"Мы пойдем по закону о люстрации. Мы знаем, что в период 2016-2019 годов на многие госдолжности людей назначали по политическому принципу и в интересах режима Плахотнюка. И они не справляются ни в Нацбанке, ни в Совете по конкуренции, ни в других учреждениях. Если эти назначенцы не могут повлиять ни на валютную политику, ни на картельный сговор на рынка топлива, зачем тогда они нужны?" – заявил Батрынча.

По словам депутата Василе Боли, закон о люстрации позволит на практике ввести в действие декларацию о захваченном государстве.

Отметим, в начале декабря в парламенте зарегистрировали сразу два законопроекта, касающихся люстрации. Авторами одного из них выступили депутаты-социалисты, а другого – Платформа DA. Последние в итоге свою инициативу отозвали всего несколько дней спустя после ее регистрации в парламенте.

По словам депутатов-социалистов, их законопроект о люстрации вскоре будет рассмотрен в парламентских комиссиях.

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