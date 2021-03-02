ПСРМ не будет инициировать импичмент Санду

Депутаты-социалисты готовы продолжить дискуссии по выходу из кризиса с парламентскими партиями, а также с президентом страны.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Парламентская фракция партии социалистов не будет инициировать референдун по отставке с должности главы государства Майи Санду и считает, что нынешний политический кризис необходимо решать путем диалога. Об этом в сообщении в соцсетях по итогам заседания фракции написал лидер ПСРМ Игорь Додон.

"Депутаты-социалисты также решили исключить сценарий инициирования референдума об отставке главы государства. Было подчеркнуто, что трата огромных денег на референдум в обстановке пандемии, экономического и социального кризиса будет преступлением против общества", – сообщает Додон.

Законодатели от ПСРМ готовы продолжить дискуссии по выходу из кризиса с парламентскими партиями, а также с президентом страны.

При этом, как пишет Додон, депутаты-социалисты подчеркнули важную роль законодательного органа в период политического и конституционного кризиса, отметив необходимость предпринять все возможные действия, которые позволили бы эффективно управлять экономической ситуацией и пандемическим кризисом.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду Наталье Гаврилице. Некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Например, "Платформа DA" – Андрея Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Гаврилицы. Социалисты оспорили это в Конституционном суде, который 23 февраля признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Гаврилицы.

По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".

Президент напомнила о важности проведения досрочных парламентских выборов, а также уточнила, что власть в стране реально принадлежит лишь народу. "На досрочных или на референдуме народ решит судьбу страны", – заключила Санду.

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