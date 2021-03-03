Канду ждет Чокоя на заседании бюро парламента: что он хочет обсудить

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Лидер Pro Moldova Андриан Канду сообщил о том, что в адрес руководства высшего законодательного органа направлено обращение с просьбой созвать заседание постоянного бюро парламента с участием исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя.

"Мы направили в адрес руководства парламента обращение пригласить на заседание постоянного бюро высшего законодательного органа исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, чтобы обсудить на платформе, на которой представлены все парламентские силы, ряд важных вопросов", – сообщил Канду.

По его словам, в первую очередь на таком заседании стоит обсудить финансовое положение страны, на какой период хватает денег для выплаты заработных плат и пенсий, а также каковы возможности закупки вакцины от COVID-19. Как считает депутат, невозможно опираться исключительно на пожертвования, которые предоставляют республике другие страны. "Государство должно закупить вакцину для всего населения страны", – отметил депутат.

Кроме того, как считает Канду, необходимо обсудить тяжелейшую ситуацию на предприятии "Железная дорога Молдовы", а именно проблему с задержкой по выплате заработной платы, которая длится уже несколько месяцев. Также, по словам депутата, стоит "обсудить с и. о. премьера все, что может понадобиться временному правительству со стороны парламента, в том числе изменение законодательства, чтобы у нынешнего правительства, которое сталкивается с кризисами, были полномочия противостоять им".

"Это правительство может и должно пользоваться поддержкой парламента, чтобы полностью не парализовать государство… Временный кабмин имеет ограниченные полномочия, но, учитывая, что этот институциональный конфликт может быть длительным, нам необходимо решить определенные проблемы, которые не могут ждать", – сказал Канду.

Заседание постоянного бюро парламента состоится в среду в 14.00. Однако, как отметил Канду, в Pro Moldova не настаивают на том, чтобы и. о. премьера пришел на встречу с депутатами именно 3 марта.

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