ПСРМ: В Молдове некоторые политики хотят дискредитировать вакцину "Спутник V"

Несмотря на то что в стране зарегистрировали российскую вакцину, наблюдаются попытки ее дискредитации, утверждают во фракции Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В Молдове наблюдаются попытки дискредитации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом во время брифинга заявил депутат Партии социалистов (ПСРМ) Владимир Односталко.

"На сегодняшний день мы видим попытки дискредитации некоторых вакцин, и мы говорим о вакцине "Спутник V". Не хочу углубляться в подробности процедуры регистрации этой вакцины, но тогда были искусственные попытки препятствовать регистрации только потому, что эта вакцина не из ЕС, а из Российской Федерации", – заявил Односталко.

По словам депутата, попытки принизить роль некоторых вакцин продолжаются и после регистрации.

"Этим вы не бьете по какой-либо стране, вы не бьете по Российской Федерации, этим вы убиваете доверие к вакцинам в стране, убиваете здоровье граждан", - добавил депутат.

Молдова, как считает депутат, должна принимать все вакцины. Односталко отметил, что в ближайшее время российская сторона на безвозмездной основе предоставит Молдове партию вакцин.

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