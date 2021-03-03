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Владимир Одностако

ПСРМ: В Молдове некоторые политики хотят дискредитировать вакцину "Спутник V"

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210303/33846938/psrm-v-moldove-nekotorye-politiki-pytayutsya-diskreditirovat-vaktsinu-sputnik-v.html

Несмотря на то что в стране зарегистрировали российскую вакцину, наблюдаются попытки ее дискредитации, утверждают во фракции Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В Молдове наблюдаются попытки дискредитации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом во время брифинга заявил депутат Партии социалистов (ПСРМ) Владимир Односталко.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)
© Sputnik / Илья Питалев
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"На сегодняшний день мы видим попытки дискредитации некоторых вакцин, и мы говорим о вакцине "Спутник V". Не хочу углубляться в подробности процедуры регистрации этой вакцины, но тогда были искусственные попытки препятствовать регистрации только потому, что эта вакцина не из ЕС, а из Российской Федерации", – заявил Односталко. 

По словам депутата, попытки принизить роль некоторых вакцин продолжаются и после регистрации.

"Этим вы не бьете по какой-либо стране, вы не бьете по Российской Федерации, этим вы убиваете доверие к вакцинам в стране, убиваете здоровье граждан", - добавил депутат.

Молдова, как считает депутат, должна принимать все вакцины. Односталко отметил, что в ближайшее время российская сторона на безвозмездной основе предоставит Молдове партию вакцин.

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