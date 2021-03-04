Политолог о досрочных выборах: они не спасут от политического кризиса

По словам эксперта, процедура роспуска и переизбрания депутатского корпуса вряд ли существенно повлияет на положение ключевых политических игроков в парламенте.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. В ходе программы ATITUDINI в радиостудии Sputnik Молдова директор политического консультативного агентства "Интеллект-Групп" Ян Лисневский выразил уверенность в том, что досрочные парламентские выборы не выведут Республику Молдова из политического и экономического кризиса.

Собеседник выразил сомнение, что таким способом можно будет преодолеть политические и экономические проблемы.

По его словам, в случае досрочных выборов электоральный барьер возьмут три или четыре политформирований, и ни одна из них не будет иметь абсолютного большинства, чтобы выдвинуть собственного кандидата на пост премьер-министра.

"В будущий законодательный орган войдут депутаты от четырех политических сил: партия социалистов, партия "Действие и солидарность" (PAS), партия "Шор" и "Наша партия". В этих условиях сторонам придется сесть за стол переговоров, чтобы сформировать коалицию, что вызовет новые разногласия между ними. Политическая и экономическая ситуация в таких условиях не улучшится", – говорит он.

Ранее Лисневский упомянул для Sputnik Молдова: хотя многие партии в действующем законодательном собрании заявляют, что они хотят досрочных парламентских выборов, это все же делается с большими оговорками.

Он также сказал, что за нынешним политическим кризисом кроется "политическая игра и примитивная стратегия оппозиции" – борьба с властью. Политолог считает, что своими действиями оппозиция спровоцировала новый кризис, и 2021 год будет сложным с политической точки зрения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova