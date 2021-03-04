Конституционный суд расширил полномочия временного правительства Молдовы

Временно действующее правительство сможет назначать и предлагать к назначению государственных служащих и лиц, занимающих ответственные госдолжности.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Конституционный суд (КС) частично удовлетворил обращение Майи Санду с требованием признать неконституционными некоторые ограничения полномочий временного правительства.

Суд признал неконституционным запрет на назначение правительством госслужащих и лиц, занимающих ответственные госдолжности, но не разрешил менять самих членов правительства, полномочия которых прекращены. Об этом во время вынесения решения заявила председатель КС Домника Маноле.

"Указанные положения признаны неконституционными в части, в которой запрещают правительству, полномочия которого прекращены, назначать и предлагать для назначения лиц, занимающих ответственные государственные должности, кроме министров. До того, как парламент изменит закон, правительство сможет назначать или предлагать к назначению государственных служащих и лиц, занимающих ответственные должности, кроме министров", – объявила Домника Маноле.

Остальные оспариваемые нормы суд признал конституционными.

Санду также попросила КС проверить конституционность нескольких статей закона, которые ограничивают главу государства и временное правительство в осуществлении их полномочий. В запросе Санду попросила признать неконституционными нормы, запрещающие президенту назначать исполняющих обязанности министров не из числа членов кабмина в отставке. Также Санду попросила КС признать неконституционными запреты на заключение международных договоров и назначение госслужащих временным правительством.

Как заявила в ходе заседания советник Санду по правовым вопросам Олеся Стамате, законодательный запрет на назначение временно исполняющих обязанности министров по предложению и. о. премьера не из числа членов правительства противоречит Конституции.

Также, по словам представителя президента, запрет на заключение международных договоров является конституционным только в той части, которая не запрещает подписывать соглашения, необходимые для исполнения законов и обеспечения безопасности государства.

"Уважаемые судьи, мы просим вашего вмешательства в уточнение законодательных норм, которые не позволяют государственным институтам нормально работать", – заявила Стамате в завершении выступления.

Представитель парламента Раду Раду попросил суд отклонить требования президента как необоснованные.

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