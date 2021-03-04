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Игорь Додон

Додон прокомментировал решение Конституционного суда на обращение Санду

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210304/33861531/dodon-prokommentiroval-reshenie-Konstitutsionnogo-suda-na-obraschenie-sandu.html

Лидер социалистов считает правильным решение Конституционного суда разрешить временному кабмину назначать на вакантные должности госсекретарей, руководителей департаментов и агентств.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает правильным предоставление дополнительных полномочий временному правительству, если парламент примет постановление о чрезвычайной ситуации. Так, он прокомментировал решение Конституционного суда, который частично удовлетворил обращение главы государства Майи Санду с требованием признать неконституционными некоторые ограничения полномочий временного правительства.

"Правильное решение КС разрешить временному правительству назначать на вакантные должности руководителей второго и третьего уровней – госсекретарей и руководителей департаментов, агентств. Это позволит не допустить блокирования деятельности госструктур. Очень правильное решение по предоставлению дополнительных полномочий временному правительству в случае принятия парламентом постановления о чрезвычайной ситуации", –отметил Додон.

Судьи КС в четверг признали неконституционным запрет на назначение правительством госслужащих и лиц, занимающих ответственные госдолжности, но не разрешил менять самих членов правительства, полномочия которого прекращены.

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
Конституционный суд расширил полномочия временного правительства Молдовы

"Указанные положения признаны неконституционными в части, в которой запрещают правительству, полномочия которого прекращены, назначать и предлагать для назначения лиц, занимающих ответственные государственные должности, кроме министров. До того как парламент изменит закон, правительство сможет назначать или предлагать к назначению государственных служащих и лиц, занимающих ответственные должности, кроме министров", – объявила глава КС Домника Маноле.

Остальные оспариваемые нормы суд признал конституционными.

Санду попросила Конституционный суд проверить конституционность нескольких статей закона, которые ограничивают главу государства и временное правительство в осуществлении их полномочий. В запросе Санду попросила признать неконституционными нормы, запрещающие президенту назначать исполняющих обязанности министров не из числа членов кабмина в отставке. Также Санду попросила КС признать неконституционными запреты на заключение международных договоров и назначение госслужащих временным правительством.

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