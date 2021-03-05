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Зинаида Гречаная

Спикер парламента Молдовы провела встречу с представителем СЕ: что они обсудили

Sputnik
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210305/33878467/spiker-parlamenta-moldovy-provela-vstrechu-s-predstavitelem-se-chto-oni-obsudili.html

Председатель молдавского парламента обратила внимание на важность продвижения Стратегии обеспечения независимости и неподкупности сектора правосудия.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная обсудила с главой офиса Совета Европы в республике Уильямом Массолином шаги, которые необходимо предпринять для утверждения и реализации Стратегии обеспечения независимости и неподкупности сектора правосудия на 2021-2024 годы и Плана действий по ее реализации.

В дискуссиях, как рассказала Гречаная, также приняли участие председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Боля и временно исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.

"Подчеркнула важность продвижения стратегии, для разработки которой Молдова в сотрудничестве с Советом Европы приложила серьезные и длительные усилия", – отметила Гречаная.

Боля также подчеркнул важность продвижения этого стратегического документа и достижения широкого политического консенсуса в парламенте по этому вопросу. А и. о. главы Минюста уточнил, что проект Стратегии по обеспечению независимости и неподкупности сектора правосудия на 2021-2024 годы включает все рекомендации Совета Европы и все задолженности, которые Молдова имеет по отношению к партнерам по развитию в области юстиции за последние 10 лет.

Ранее президент Молдовы Майя Санду вернула в парламент на повторное рассмотрение закон об утверждении Стратегии обеспечения независимости и неподкупности сферы правосудия на 2021-2024 годы и Плана действий по ее реализации. И. о. главы Минюста раскритиковал это решение президента.

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