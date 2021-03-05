Политический прогноз: что может произойти в Молдове после 23 марта

Один из молдавских парламентариев предположил, что произойдет после 23 марта, если политические игроки не смогут найти выход из политического кризиса.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Спустя три месяца после отставки Иона Кику с поста премьера, то есть после 23 марта, все более реальным становится углубление политического кризиса и его трансформация в конституционную блокировку. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат от фракции "Платформа DA" Дину Плынгэу.

"До 23 марта мы находимся в политическом кризисе, но после этой даты будет уже конституционная блокировка, при которой ни одно государственное учреждение из числа находящихся в конфликте не сможет достичь желаемой цели – ни досрочных выборов, ни формирования правительства", – заявил депутат.

По его словам, все задаются вопросом, а что же произойдет после 23 марта, и, как считает парламентарий, Конституционный суд не сможет констатировать условия для роспуска парламента, а сформированное в законодательном органе большинство не будет инициировать процедуру по отстранению президента.

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"Мы останемся только с единственной провальной попыткой по утверждению кабмина, а после 23 марта все начнется с нуля", – сказал Плынгэу.

Депутат еще раз подтвердил позицию DA в сложившейся ситуации – в партии считают, что решением стало бы формирование миноритарного правительства для того, чтобы мирно достичь досрочных парламентских выборов.

Все о политическом кризисе в стране

В Молдове после отставки Иона Кику с поста премьер-министра у руля осталось временное правительство во главе с исполняющим обязанности главы кабинета министров Аурелиу Чокоем.

Президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, спешить с выдвижением кандидатуры на пост премьера спешить она не стала. Глава государства решила дождаться решения Конституционного суда по поводу возможности парламента самораспуститься, чтобы перейти к организации в стране досрочных выборов в высший законодательный орган. Однако инстанция постановила, что возможности для самороспуска парламента нет.

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После этого Санду выдвинула кандидатуру вице-председателя партии "Достоинство и правда" (PAS), которой она сама руководила до избрания президентом, экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Однако заручиться поддержкой парламента последней не удалось. За программу кандидата и команду министров под руководством Гаврилицы не проголосовал ни один депутат законодательного органа. Такое произошло впервые за историю независимости Молдовы.

После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19.

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