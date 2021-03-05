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Министерство иностранных дел Приднестровья

Тирасполь в онлайн-контакте с зарубежными дипломатами: что обсуждалось

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (323)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210305/33884670/tiraspol-na-provode-s-zarubezhnymi-diplomatami-chto-obsudili-sobesedniki.html

Главный переговорщик по проблеме приднестровского урегулирования от Тирасполя рассказал иностранным представителям о ситуации в области автомобильного транспорта.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. В онлайн-режиме прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Виталия Игнатьева с руководителями и представителями дипломатических миссий, аккредитованными в Республике Молдова. Основная тема – возможность передвижения автомобильного транспорта.

"Игнатьев довел до сведения зарубежных дипломатов позицию и предложения Приднестровья по урегулированию существующих проблем и обратился с просьбой о содействии в их разрешении исключительно за столом переговоров", - пояснили в пресс-службе приднестровского МИДа.

Автомобили. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишинев не будет ограничивать передвижение автомобилей приднестровцев
Глава регионального дипведомства назвал ситуацию в области автомобильного транспорта кризисной, по его оценке, она усугубилась вследствие анонсированного Молдовой и Украиной запрета на передвижение транспортных средств с приднестровскими номерными знаками.

Как отметили в ведомстве, во время встречи озвучили и проблемные аспекты, которые "препятствуют эффективной реализации согласованного механизма об участии приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении от 24 апреля 2018 года". Среди сложных вопросов выделили "ограничения в работе пунктов регистрации транспортных средств, водительские удостоверения и пассажирские перевозки".

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Тема:
Приднестровское урегулирование (323)

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