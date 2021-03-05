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Александр Стояногло.

Стояногло: Никто из политиков не пытался оказывать на меня давление

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210305/33888242/stoyanoglo-nikto-iz-politikov-nikogda-ne-prosil-menya-o-chem-to.html

Генпрокурор считает, что создание большого количества парламентских следственных комиссий только тормозит расследование по резонансным делам.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Впервые за 20 лет прокуратура полностью свободна от политического влияния, а прокуроры не вмешиваются в политический процесс. Об этом в телеинтервью заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло.

"Еще год назад я обещал, что политика не будет вмешиваться в политический процесс. Я понимал, что как только это случится прокуратура потеряет независимость и лицо. Впервые за 20 лет политики не вмешиваются и прокуратура не вмешивается в политический процесс. За год никто из политиков не пытался оказывать на меня давление", – заявил он.

Однако, генпрокурор отметил, что чувствует очень сильное давление гражданского общества, в том числе из-за беспочвенных обвинений в сотрудничестве с представителями политического класса.

Генеральная прокуратура
© Sputnik / Mihai Caraus
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"На меня никто никогда не выходил и даже не пытался просить принимать какие-то решения", – говорит Стояногло.

Генпрокурор предположил, что появление в парламенте большого количества следственных комиссий связано с целью задержки настоящего следствия по резонансным делам.

"Мы сотрудничаем со всеми комиссиями, но не более того", – отметил в этой связи руководитель прокуратуры.

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