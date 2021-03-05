Генпрокурор: У нас есть материалы на ряд депутатов

В том числе из этого факта исходит предложение отказаться от института неприкосновенности для народных избранников.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил в телеинтервью, что в парламенте есть депутаты, которые участвовали в краже миллиарда. Прокуратура готовится представить в законодательном органе доказательства совершения преступлений несколькими обладателями его мандатов.

"В парламенте очень много людей, которые были вовлечены в процессы, связанные с кражей миллиарда. Людей приближенных, к [депутату Илану] Шору, [экс-главе Демпартии Владимиру] Плахотнюку. И конечно эти люди делают все возможное, чтобы меня дискредитировать и чтобы меня отстранить", – сказал Стояногло.

Он пообещал появиться в парламенте как только у него будет необходимое количество обвинительных материалов.

"Мы приходим в парламент не тогда когда кто-то этого хочет. Я приду когда у меня будет достаточно доказательств для того, чтобы привлечь того или иного депутата к уголовной ответственности. Мы будем это делать, у нас есть материалы на нескольких депутатов", – уточнил Стояногло.

Генеральный прокурор также предложил отказаться от института неприкосновенности.

"Мы обязаны приходить в парламент с уголовным делом и предоставить эти материалы достаточно широкому кругу лиц. Мы пришли к тому этапу, когда иммунитетом пользуются десятки категорий граждан. Мы от этого должны уйти раз и навсегда. Все граждане должны быть равны перед законом", – уверен генпрокурор.

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