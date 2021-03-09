Эксперт: какие сюрпризы может преподнести парламент Майе Санду

Политический обозреватель Корнелиу Чуря полагает, что в случае обострения политического кризиса парламент может поддержать проект поправки к Конституции в части, связанной с сокращением полномочий главы государства.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. На прошлой неделе лидер ПСРМ Игорь Додон говорил о правовом решении политического кризиса. В случае его обострения, считает политик, парламент может инициировать проект поправки к Конституции со стороны главы государства, а осенью - завершить процедуры.

По мнению политического обозревателя Корнелиу Чури, возможны два сценария углубления политического кризиса: либо парламент инициирует процедуру отстранения президента, либо депутаты вносят поправки в Конституцию в части, относящейся к компетенции главы государства. Эксперт считает, что в нынешнем парламенте может найтись критическая масса депутатов, которые могли бы поддержать поправку в Основной закон, чтобы президент был исключен из игры в части, связанной с назначением премьер-министра.

"В течение полугода может существовать достаточное парламентское большинство, чтобы инициировать и принять поправки к Конституции, чтобы исключить из игры президента при назначении премьер-министра, но также можно инициировать процедуру приостановления в должности, и может найтись критическая масса депутатов для поддержки этих инициатив. Разумеется, политические деятели в парламенте выберут самое короткое или оптимальное решение", - отметил Чуря.

Проекты конституционных законов принимаются парламентом двумя третями голосов избранных депутатов. Они представляются в парламент только вместе с заключением Конституционного суда. Законодательный форум вправе принять закон о внесении изменений в Конституцию не менее чем через 6 месяцев после даты представления соответствующей инициативы.

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