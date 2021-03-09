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ПСРМ готовит план действий по выходу из политического и пандемического кризиса

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210309/33915488/psrm-gotovit-plan-deystviy-po-vykhodu-iz-politicheskogo-i-pandemicheskogo-krizisa.html

В Партии социалистов с обеспокоенностью констатируют каждодневное углубление политического кризиса, который накладывается на резкое ухудшение эпидемиологической ситуации.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Партия социалистов Молдовы в четверг проведет заседание исполкома и определит план действий по спасению страны от последствий политического, эпидемиологического, социального и экономического хаоса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте политформирования.

В ПСРМ считают, что институциональный тупик, который спровоцировал офис президента, отсутствие функционального правительства, озабоченность некоторых руководителей государства предвыборными интересами – все это погружает страну в хаос, в котором все больше и больше зараженных людей.

"Угрожающе растет смертность, усугубляются экономические и социальные проблемы, и мы рискуем снова оказаться в режиме полного карантина. Все это вызвано безответственностью некоторых политиков и руководителей государственных институтов, которые отказываются вести диалог и ставить насущные проблемы людей и их безопасность на первое место", – подчеркивается в сообщении партии.

ПСРМ с сожалением отмечает, что глава государства продолжает отвергать диалог, предложенный несколькими парламентскими фракциями, по-прежнему отказывается соблюдать Конституцию и выполнять решения Конституционного суда. 

"Такое поведение имеет явные признаки узурпации государственной власти, причем с точки зрения и уголовной, и политической ответственности", – отмечают социалисты.

Учитывая обострение ситуации в стране и отказ президента идти на диалог, ПСРМ проведет в четверг заседание Политического исполкома, где будет определен план действий по спасению страны от политического, эпидемического, социального и экономического хаоса.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду Наталье Гаврилице. Некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Например, "Платформа DA" – Андрея Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Гаврилицы. Социалисты оспорили это в Конституционном суде, который 23 февраля признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Гаврилицы.

По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015-го – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".

Президент напомнила о важности проведения досрочных парламентских выборов, а также уточнила, что власть в стране реально принадлежит лишь народу.

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