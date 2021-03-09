Депутаты Pro Moldova хотят расширить полномочия временного правительства

Парламентская группа Pro Moldova обратила внимание на сложную ситуацию, в которой находится республика: временное правительство фактически не имеет возможности продолжить переговоры с международными организациями для получения финансовой помощи.

КИШИНЕВ, 9 мар - Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova выступает за расширение полномочий временного правительства. Соответствующий законопроект зарегистрируют во вторник. Об этом на брифинге сообщил лидер формирования Андриан Канду.

По его словам, необходимо разрешить временному кабмину подписывать финансовые соглашения и другие документы касательно поставки вакцин.

"Закон запрещает временному правительству подписывать финансовые соглашения. В то же время Конституционный суд отметил, что вопросы, связанные с международными соглашениями, лишь в компетенции парламента. Хотим поменять закон, чтобы позволить временному правительству подписывать международные финансовые соглашения, учитывая, что потом они должны быть ратифицированы парламентом", – пояснил Канду.

Он обратил внимание, что молдавское правительство должно активно включаться в различные партнерские программы, заключать другие соглашения с международными организациями, в том числе касающиеся вакцин.

"Именно правительство должно подписывать соглашения с производителями вакцин", – добавил политик.

Канду подчеркнул, что пока никому не известно, сколько времени может продлиться политический кризис в стране, поэтому нужно уполномочить временный кабинет министров.

По словам Канду, уже в апреле молдавским властям предстоит продлить соглашение о получении гранта от Румынии, который соседняя страна предоставила Молдове несколько лет назад. Ежегодно документ о предоставлении финансовой помощи необходимо продлевать. Как уточнил Канду, Румыния направила республике 100 миллионов евро, из них были потрачены только 40, еще 60 наша страна рискует потерять.

Более того, как напомнил Канду, неясна ситуация и с программой Международного валютного фонда. Как рассказал политик, в конце прошлого года переговоры с партнерами были практически завершены, и в этом году программа уже должна была вступить в силу, но из-за политического кризиса в стране все эти договоренности остались в подвешенном состоянии.

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