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Бюллетень для голосования на президентских выборах второй тур

Бюллетеню ищут альтернативу: ЦИК Молдовы могут разрешить эксперименты на выборах

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210309/33919664/byulletenyu-ischut-alternativu-tsIk-moldovy-mogut-razreshit-eksperimenty-na-vyborakh.html

В парламенте Молдовы появилась инициатива, которая позволит Центральной избирательной комиссии проводить эксперименты с альтернативными видами голосования.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Депутаты от парламентской фракции партии "Достоинство и правда" (DA) зарегистрировали в законодательном форуме  проект постановления, который позволит Центральной избирательной комиссии проводить тестирование альтернативных видов голосования.

В проекте четко не определен перечень возможных альтернативных способов волеизъявления, для примера указаны только голосование по почте и голосование на протяжении нескольких дней, в пояснительной записке упоминается и возможность внедрения электронного голосования.

"Тестирование альтернативной системы голосования должно проводиться в соответствии со следующими общими принципами: тайна голосования, равенство голосов, универсальность голосования и свободное и прямое выражение голоса путем надлежащего применения соответствующих норм", — говорится в постановлении.

Тестирование, по проекту, может проводиться только в ходе новых местных выборов и референдумов любого типа. "После того как эффективность нового метода будет доказана, он может применяться и во время других типов выборов", — говорится в проекте постановления парламента.

Выборы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Если депутаты проголосуют за проект, то новые способы волеизъявления впервые могут быть использованы уже в мае этого года. 16 мая в населенных пунктах Негурений-Векь Унгенского района и Хыртоп Чимишлийского района 16 мая пройдут новые местные выборы, граждане этих коммун будут выбирать примаров.

Как утверждают авторы проекта, их инициатива является результатом обширного процесса изучения, анализа и обобщения срочной необходимости адаптации законодательства о выборах к введению альтернативного голосования с целью создания оптимальных условий для голосования для всех граждан Молдовы, независимо от их количества и местонахождения.

"Согласно выводам и рекомендациям, приведенным в Отчете об итогах выборов на должность президента Республики Молдова от 1 ноября 2020 года, ЦИК отметила, что "избирательная практика последних лет требует от нас корректировки правовых норм, чтобы внедрить альтернативные методы голосования — голосование по почте, электронное голосование", - ссылаются на отчеты Центризбиркома инициаторы нововведений.

Главным аргументом для внедрения новых способов голосования служит растущее от выборов к выборам количество молдавских граждан, голосующих за рубежом.

Аурелиу Чокой
© Sputnik / Rodion Proca
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По словам авторов проекта, за границей проживает более одного миллиона граждан Молдовы, что указывает на резкую тенденцию изменения доли избирателей за рубежом. Это также отражается на увеличении явки.

"В условиях пандемии организация выборов для этих людей за границей особенно усложняется, что требует от компетентных органов последовательных и совместных усилий для значительного улучшения условий организации, управления и планирования избирательного процесса с учетом передовой международной избирательной практики", — говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.

По замыслу авторов, на основе тестирования альтернативной системы голосования Центральная избирательная комиссия разработает предложения по совершенствованию избирательного законодательства и представит их парламенту.

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