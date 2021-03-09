Спикер обсудила возможность поставки в Молдову турецкой вакцины от COVID-19

Об этом шла речь на встрече председателя молдавского парламента с послом Турецкой Республики в нашей стране.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Молдове Гюролом Секменсюэром.

Собеседники обсудили развитие ситуации в контексте пандемии и возможность предоставления нашей стране партии антикоронавирусной вакцины из Турции.

На встрече присутствовала башкан Гагаузии Ирина Влах.

"В ходе встречи был затронут ряд аспектов молдавско-турецких отношений и отмечен высокий уровень многопланового сотрудничества между Республикой Молдова и Турецкой Республикой", — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Спикер выразила признательность за последовательную поддержку, оказываемую турецким государством нашей стране в различных сферах, в том числе в контексте борьбы с COVID-19.

Посол Турции, со своей стороны, отметил, что Республика Молдова является дружественной для Турецкой Республики страной, и выразил открытость для постоянного развития двустороннего диалога.

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