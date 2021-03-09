Санду пообщалась с Меркель: о чем они говорили

Глава государства Майя Санду рассказала, какие вопросы она подняла в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с канцлером Германии Ангелой Меркель пандемию COVID-19, вакцинацию от коронавируса, а также политический кризис в республике.

Санду написала на своей странице в Facebook, что в беседе с Меркель выразила признательность за предоставленную в 2020 году помощь в борьбе с пандемией, а также вклад в платформу COVAX, благодаря которой Молдова получила бесплатную вакцину.

"Германия – важный партнер по развитию для Молдовы, и мы хотим укрепить политический диалог, а также экономические отношения. Обсудили эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, а также опыт Германии в остановке распространения инфекции и в применении мер по поддержке экономики в условиях кризиса. Обменялись мнениями о процессе восстановления экономики в посткоронавирусный период", – отметила президент.

По словам главы государства, речь шла и о политическом кризисе в Молдове.

"Госпожа Меркель заверила меня, что она будет внимательно следить за развитием событий в Молдове, и что Германия продолжит поддерживать усилия народа по построению демократического и справедливого общества", – сказала Санду.

Президент Молдовы отметила, что в ходе дискуссий стороны договорились работать над укреплением молдавско-германских отношений, особенно с точки зрения европейской повестки республики и антикоррупционных реформ.

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