Додон обозначил, когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы

Экс-глава государства высказался о том, при каких условиях в республике могут состояться досрочные выборы в законодательный форум.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон не исключает проведения в 2021 году досрочных парламентских выборов, однако в первую очередь необходимо стабилизировать ситуацию с коронавирусом в стране.

"Я твердо остаюсь на позиции, что в этом году состоятся досрочные парламентские выборы. Скорее всего. И у Партии социалистов будет хороший результат, не хуже, чем на предыдущих выборах", – заявил Додон на одном из молдавских телеканалов во вторник.

По его мнению, в сложившейся ситуации крайне важен диалог между основными политическими силами – Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и PAS.

"Почему его не должно быть? Мои двери открыты… Если между этими двумя основными в Молдове политическими силами не будет диалога, то это политическое блокирование продолжится. Поэтому, считаю, что диалог еще возможен. Думаю, что досрочные парламентские выборы в этих условиях, которые есть сейчас, могут быть только после того, как мы стабилизируем ситуацию с COVID-19", – сказал Додон.

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По его словам, необходимо отказаться от конфронтации с политическими силами, определиться, как решить проблему с пандемией.

"Лучше всего найти диалог между основными политическими силами, которые придут какому-либо решению: или назначить правительство временное, называйте его как хотите, но со всеми полномочиями, или социалисты и PAS находят общий язык и говорят, что идем на досрочные выборы, но не сейчас. Вот будут досрочные через три-четыре-пять месяцев", – отметил лидер ПСРМ.

Как считает Додон, сейчас основная задача - в течение двух-трех месяцев стабилизировать ситуацию, ввезти в страну один-два миллиона доз вакцины от коронавируса, чтобы привить хотя бы треть населения, а потом уже идти на электоральную кампанию.

Политические сценарии

По мнению Додона, всего есть три возможных сценария развития политической ситуации в стране.

"Первый сценарий – диалог между государственными институтами и основными политическими силами, которого сейчас нет. Результатом этого диалога может быть или утверждение правительства или договоренность по дате досрочных выборов", – сказал политик.

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По его словам, второй вариант – временное правительство главе с Аурелием Чокоем.

"Это очень сложный сценарий. Потому что у правительства нет полномочий. Чтобы наделить кабмин дополнительными полномочиями, парламент будет вынужден на определенном этапе объявить чрезвычайное положение, потому что в этом режиме, который длится максимум 90 дней, у правительства есть дополнительные полномочия", – сказал Додон.

Третий сценарий, как отметил политик, это попытки поиска юридического решения из сложившейся ситуации.

"Юридическим решением может быть изменение Конституции (…), отставка президента, а я категорически против этого, или Конституционный суд дает новую интерпретацию, каков выход из ситуации блокирования", – добавил Додон.

По его словам, сценарий протестов и революции – это домыслы. "Потому что в конечном счете вернемся к первым трем сценариям", – добавил Додон.

Он подчеркнул, что "диалог между партиями в парламенте существует". "Однако необходим и диалог между политическими лидерами", - сказал лидер ПСРМ.

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В Молдове после отставки Иона Кику с поста премьер-министра у руля осталось временное правительство во главе с исполняющим обязанности главы кабинета министров Аурелиу Чокоем.

Президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, спешить с выдвижением кандидатуры на пост премьера она не стала. Глава государства решила дождаться решения Конституционного суда по поводу возможности парламента самораспуститься, чтобы перейти к организации в стране досрочных выборов в высший законодательный орган. Однако инстанция постановила, что возможности для самороспуска парламента нет.

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После этого Санду выдвинула кандидатуру вице-председателя партии "Достоинство и правда" (PAS), которой она сама руководила до избрания президентом, экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Однако заручиться поддержкой парламента последней не удалось. За программу кандидата и команду министров под руководством Гаврилицы не проголосовал ни один депутат законодательного форума. Такое произошло впервые за историю независимости Молдовы.

После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19.

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