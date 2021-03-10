09:35 10 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.60
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Флаг Молдовы на фоне здания парламента

Политические сценарии после 23 марта в Молдове: что ждет страну

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
56410
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/03/32745826.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210310/33925399/Politicheskie-stsenarii-posle-23-marta-v-Moldove-chto-zhdet-stranu.html

Аналитик предположил, как могут развиваться события на политическом Олимпе Молдовы, и чем может грозить стране кризис.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Риски для президента Молдовы Майи Санду достаточно велики, если 23 марта не состоятся консультации с парламентскими силами по кандидату на пост премьера. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Павел Мидриган.

По его словам, необходимо также пройти через этап, когда Конституционный суд выскажет свое заключение, в котором будут констатированы обстоятельства для роспуска парламента. А если Санду поспешит и подпишет указ до того, как выскажутся судьи КС, то этот документ будет неконституционным.

"Допустим, что ничего не произойдет до 23 марта. Майе Санду, чтобы подготовить указ о роспуске парламента и назвать дату досрочных выборов, необходимо сначала обратиться в Конституционный суд – почему она считает, что надо распустить парламент. Тогда КС поставит очень простые вопросы: госпожа президент, были ли попытки определить кандидатуру премьера", – сказал Мидриган.

Аналитик не исключает, что КС выскажется о том, что условия для роспуска парламента не выполнены, и вынесет отрицательное заключение по этому вопросу.

Ян Лисневский
© Sputnik / Mihai Caraus
Эксперт: досрочные выборы не выведут Молдову из политического кризиса

Ранее Санду выдвинула кандидатуру вице-председателя партии "Достоинство и правда", которой она сама руководила до избрания президентом, экс-министра финансов Наталью Гаврилицу. Однако заручиться поддержкой парламента последней не удалось. За программу кандидата и команду министров под руководством Гаврилицы не проголосовал ни один депутат законодательного форума. Такое произошло впервые за историю независимости Молдовы.

После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Манастырлы: действия Санду и возможность досрочных выборов в Молдове>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон обозначил, когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Evolutia troleibuselor
Фото: Кишиневский троллейбус: взгляд из прошлого
8:6 в пользу экологии: товарищеский матч на Байкале завершился победой хоккейных звёзд
Видео: "легенды" на льду Байкала – хоккейные звезды сыграли матч на великом озере
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться