Политические сценарии после 23 марта в Молдове: что ждет страну

Аналитик предположил, как могут развиваться события на политическом Олимпе Молдовы, и чем может грозить стране кризис.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Риски для президента Молдовы Майи Санду достаточно велики, если 23 марта не состоятся консультации с парламентскими силами по кандидату на пост премьера. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Павел Мидриган.

По его словам, необходимо также пройти через этап, когда Конституционный суд выскажет свое заключение, в котором будут констатированы обстоятельства для роспуска парламента. А если Санду поспешит и подпишет указ до того, как выскажутся судьи КС, то этот документ будет неконституционным.

"Допустим, что ничего не произойдет до 23 марта. Майе Санду, чтобы подготовить указ о роспуске парламента и назвать дату досрочных выборов, необходимо сначала обратиться в Конституционный суд – почему она считает, что надо распустить парламент. Тогда КС поставит очень простые вопросы: госпожа президент, были ли попытки определить кандидатуру премьера", – сказал Мидриган.

Аналитик не исключает, что КС выскажется о том, что условия для роспуска парламента не выполнены, и вынесет отрицательное заключение по этому вопросу.

Ранее Санду выдвинула кандидатуру вице-председателя партии "Достоинство и правда", которой она сама руководила до избрания президентом, экс-министра финансов Наталью Гаврилицу. Однако заручиться поддержкой парламента последней не удалось. За программу кандидата и команду министров под руководством Гаврилицы не проголосовал ни один депутат законодательного форума. Такое произошло впервые за историю независимости Молдовы.

После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19.

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