Кишинев и Тирасполь "проехались" по нейтральным номерам: к чему пришли стороны

В формате онлайн состоялось заседание представителей по политическим вопросам и экспертов от Кишинева и Тирасполя в области автомобильного транспорта.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Актуальные вопросы в сфере автомобильного транспорта обсудили на совместной экспертной встрече с участием политических представителей от Кишинева и Тирасполя Ольги Чеботарь и Виталия Игнатьева. Общение прошло в онлайн формате.

Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, на встрече говорили об актуальных вопросах, в частности об оптимизации работы пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице, где приднестровским автомобилистам выдают нейтральные номера, позволяющие им передвигаться по международным трассам.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Встреча экспертов по автомобильному транспорту с участием политических представителей от Кишинева и Тирасполя

Среди вопросов - необходимость обслуживания граждан параллельно на основе электронного программирования и в живой очереди, возможность сокращения срока выдачи нейтральных регистрационных удостоверений до 15 дней, выбор комбинаций цифр и букв из распределенного инвентаря, перерегистрация автотранспортных средств на основании документов, выданных властями и лицами, уполномоченными законом.

Приднестровская сторона предложила допустить к регистрации нейтральных номеров и другие категории транспортных средств, перевозящие пассажиров и грузы.

"Было отмечено, что этот вопрос может быть рассмотрен только после того, как будет отмечен значительный прогресс по регистрации нейтральных номеров автомобилей, которые не осуществляют деятельность для получения прибыли. И в то же время необходимо проанализировать перспективы продвижения в этом направлении", - подчеркнули в Бюро.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, "кризисная ситуация в сфере автомобильного транспорта усугубилась анонсированными запретительными мерами Молдовы и Украины в отношении автомобилей с приднестровскими номерными знаками".

"Делегация Приднестровья обратилась к участникам переговорного процесса с призывом не допускать введения каких-либо ограничений и барьеров в отношении свободы передвижения приднестровских автомобилистов и оказать содействие в скорейшем разрешении всего комплекса проблем в транспортной отрасли", - сообщили в приднестровском МИДе.

Как пояснили в ведомстве, по итогам встречи была достигнута договоренность о том, что профильные специалисты сторон активизируют совместную работу и в самое ближайшее время представят конкретные предложения по решению проблем.

Начиная с сентября 2018 года, когда были открыты ПТРС, регистрацию нейтральных номеров прошли 4552 единицы транспорта. А с 2017 года по настоящее время водительские права с пометкой "МД" получили 16 тысяч приднестровцев.

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