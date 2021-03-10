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Павел Филип

Эффект пандемии: депутаты от ДПМ предложили ряд антикризисных мер

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210310/33936081/effekt-pandemii-deputaty-dpm-predlozhili-ryad-antikrizisnykh-mer.html

Демократическая партия озабочена тяжелой ситуацией в стране, вызванной пандемией COVID-19. В связи с этим депутаты формирования разработали ряд рекомендаций для властей, которые необходимо выполнить в ближайшие месяцы.

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Демократическая партия проанализировала ситуацию и выдвинула список приоритетов на следующие несколько месяцев, "чтобы спасти страну". Такое заявление сделал на брифинге в четверг лидер ДПМ Павел Филип.

По его словам, эти меры члены партии разработали на последнем заседании исполкома формирования и решили их озвучить после встречи с и.о. премьера Аурелиу Чокоем, а также госсекретарем по финансам и госсекретарем Минздрава. 

Как отметил Филип, речь идет об исполнении властями четырех приоритетов:

  • пандемия COVID-19 (эффективное управление кризисом, вакцинация порядка 70% населения, обеспечение быстрого процесса вакцинации);
  • забота о людях (пенсии, социальные выплаты, поддержка бизнеса и другая помощь);
  • внешняя помощь (продолжить переговоры с внешними партнерами, в частности, речь идет о программе Международного валютного фонда (МВФ) на 558 миллионов долларов на три года, а также 100 миллионов от ЕС);
  • подготовка к досрочным выборам. 
"Приглашаем все фракции к диалогу. Если мы найдем общий знаменатель, и если все разделят наш план, который еще можно улучшить по предложению коллег, то это будет означать возможность создать "путевой лист". То есть фактически проголосовать за функциональное правительство с четким мандатом", - заявил Филип. 

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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По его мнению, в течение одного месяца это правительство должно будет прийти в парламент с законопроектами по представленному плану. 

Как считает лидер ДПМ, после выполнения этого плана, то есть через месяц, согласно договоренностям между политическими формированиями, законодательный орган более не будет собираться на заседания в течение трех месяцев. 

"Далее следующий пункт: конституционный роспуск парламента. И последнее: в течение двух месяцев будут организованы досрочные парламентские выборы", - уточнил политик. 

В заключении он подчеркнул, что во время всего этого периода будет функциональное правительство и процесс вакцинации будет налажен. 

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