Фото, видео: резиденция президента Молдовы: Додон ушел, а Санду не пришла

Президент Майя Санду пригласила журналистов на пресс-тур в свою резиденцию в Кондрице. Однако сама глава государства на мероприятии не присутствовала, а на вопросы журналистов ответил секретарь ее администрации Андрей Спыну.

КИШИНЕВ 10 марта - Sputnik. Прессе предложили снять на видео и сфотографировать, как выглядит резиденция сейчас, после ухода бывшего президента Игоря Додона.

Справедливости ради нужно сказать, что президентская вилла больше похожа на дешевую гостиницу, без излишней роскоши. На нескольких стенах отслаиваются обои. Никто из присутствующих в резиденции не рассказал журналистам, как обстояли дела в то время, когда здесь жил бывший глава государства Игорь Додон. Все прошли по комнатам и посмотрели, как они устроены.

По словам генерального секретаря администрации президента Андрея Спыну, точно неизвестно, как выглядела президентская резиденция до инаугурации Майи Санду и хранились ли на вилле предметы роскоши. После отъезда Игоря Додона вилла осталась со старой мебелью, а поскольку в стране новый президент, ремонтных работ в резиденции не проводилось, отметил он.

Более того, до сих пор не проводилась инвентаризация, чтобы определить, все ли предметы на президентской вилле находятся на своих местах.

© Sputnik / Alexandrina Chirtoacă Резиденция президента Республики Молдова в Кондрице

После того, как журналисты прошли по коридорам резиденции, Андрею Спыну стали задавать вопросы. Он заявил, что в прошлом году на содержание президентской резиденции в Кондрице было израсходовано 2,4 миллиона леев из запланированных 2,6 миллиона. Большая часть денег была направлена ​​на зарплату тем, кто смотрит за виллой, и на другие расходы - например, на электричество и природный газ. Генеральный секретарь утверждает, что были и некоторые неоправданные траты.

"Мы считаем, что определенные расходы были произведены неэффективно. В прошлом году на интернет было потрачено 75 тысяч леев. Еще 50 тысяч леев было израсходовано на содержание фонтана. Мы считаем, что такие траты были бесполезными", - заявил генсек Аппарата президента.

© Sputnik / Alexandrina Chirtoacă Резиденция президента Республики Молдова в Кондрице

Чиновник утверждает, что в текущем году, то есть уже во время мандата Майи Санду, расходы сократились почти вдвое. Тем не менее, только за февраль на техническое обслуживание было потрачено 125 тысяч леев. Хотя в настоящее время в резиденции никто не живет и Майя Санду ранее заявила, что не переедет в Кондрицу, здесь работает 21 сотрудник.

В этом году количество рабочих сократилось, раньше их было 28. Андрей Спыну сказал, что зарплаты сотрудников очень низкие и не достигают и двух тысяч леев в месяц (примерно 113 долларов).

© Sputnik / Alexandrina Chirtoacă Резиденция президента Республики Молдова в Кондрице

Генеральный секретарь президентуры заявил, что судьба виллы в Кондрице еще не решена и что в настоящее время рассматривается несколько вариантов, но окончательное решение по этому поводу будет принято только через несколько месяцев.

© Sputnik / Alexandrina Chirtoacă Резиденция президента Республики Молдова в Кондрице

"Мы объявим, когда у нас будет решение использовать это здание в общественных интересах. Есть ряд идей, исходящих от нескольких ассоциаций и отдельных лиц. Мы находимся на этапе изучения, и я надеюсь, что через несколько месяцев у нас будет ответ. Были предложения предоставить пространство для жертв домашнего насилия либо отдать помещение для проведения культурных мероприятий - учитывая пандемию, мы не можем отвечать на эти предложения, но мы анализируем, что можно сделать", - сказал он.

Майя Санду приезжала гулять в резиденцию в Кондрице, но не оставалась там, - признался журналистам Андрей Спыну.

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