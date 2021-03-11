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Марианна Дурлештяну

Неожиданный поворот: Дурлештяну потребовала досрочных выборов

© Photo : Facebook / Mariana Durlesteanu
Политика
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Sputnik Молдова
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Кандидат, ранее выдвинутый ПСРМ на пост премьер-министра, написала на своей странице в Facebook сообщение, в котором признала необходимость досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 11 марта - Sputnik. Несмотря на то, что она была выдвинута на пост премьер-министра именно для того, чтобы избежать организации досрочных выборов в ближайшем будущем, Марианна Дурлештяну написала на своей странице в Facebook, что выборы неизбежны.

"Досрочные выборы, всем ясно ... дорогие политики зачем вы продолжаете жонглировать?" - спросила Дурлештяну.

Пока неизвестно, что побудило ее выступить с этим сообщением. Ранее Дурлештяну категорически выступала против досрочных выборов, отмечая, что в июня страна потерпит финансовый крах, если они произойдут.

В Молдове после отставки Иона Кику с поста премьер-министра у руля осталось временное правительство во главе с исполняющим обязанности главы кабинета министров Аурелиу Чокоем.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
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Президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, спешить с выдвижением кандидатуры на пост премьера она не стала. Глава государства решила дождаться решения Конституционного суда по поводу возможности самороспуска парламента, чтобы перейти к организации в стране досрочных выборов в высший законодательный орган. Однако инстанция постановила, что возможности для этого у парламента нет.

После этого Санду выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы, экс-министра финансов, вице-председателя партии "Достоинство и правда" (PAS), которой Санду руководила до избрания президентом. Однако заручиться поддержкой парламента Гаврилице не удалось. За программу кандидата и команду министров под ее руководством не проголосовал ни один депутат законодательного форума. Такое произошло впервые за историю независимости Молдовы.

После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19. 

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