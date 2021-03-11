Игорь Додон обнародовал план действий ПСРМ по выходу из кризиса

ПСРМ считает, что на данный момент в повестке дня руководителей государства и политических партий должен быть только один приоритетный пункт – управление пандемическим кризисом.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. ПСРМ сохраняет твердую позицию поддержки правительства во главе с Марианной Дурлештяну и "предпринимает ряд действий правового характера", чтобы выйти из тупика и побудить аппарат главы государства соблюдать решения Конституционного суда. Об этом по итогам заседания партийного органа написал глава ПСРМ Игорь Додон в своем телеграм-канале.

Политисполком Партии социалистов Республики Молдова обеспокоен и встревожен увеличением числа людей, инфицированных COVID.

"ПСРМ считает, что в данный момент в повестке дня руководителей государства и политических партий должен быть только один приоритетный пункт: управление пандемическим кризисом. Политические дебаты надо отложить, а политический класс должен начать диалог и срочно найти решения, чтобы создать функциональное правительство, которое действительно может поддерживать систему здравоохранения и население", – говорится в сообщении партии.

ПСРМ осуждает отказ президента от диалога и ее популизм.

"Невероятно цинично обсуждать сейчас выборы или разные узкопартийные политические интересы, в то время как люди отчаянно борются, чтобы защитить свое здоровье и спасти свои жизни", – заявили в ПСРМ.

Политический исполнительный комитет ПСРМ предоставил полный мандат парламентской фракции партии для принятия мер по преодолению кризиса в области здравоохранения:

1. Депутаты-социалисты в ближайшие дни начнут активные консультации с фракциями в парламенте, чтобы найти эффективное политическое решение, которое обеспечит надлежащее управление пандемическим кризисом.

"К настоящему времени достигнут значительный прогресс в диалоге с партиями, и мы уверены, что можно будет найти необходимый политический компромисс в поддержку создания функционального правительства, которое выведет страну из кризиса", - говорится в заявлении социалистов.

2. ПСРМ сохраняет твердую позицию поддержки правительства во главе с Марианной Дурлештяну – кандидатом, выдвинутым политическим большинством, сформированным в парламенте 11 февраля.

"В ближайшие дни партия предпримет новые шаги для обеспечения выдвижения кандидата на пост премьер-министра. ПСРМ готова обсуждать и иные решения, предложенные другими парламентскими фракциями, а также участвовать в конструктивном диалоге с президентом страны", - добавляют социалисты.

3. "Во избежание эскалации политической ситуации и институционального тупика" ПСРМ предпримет ряд действий правового характера, чтобы выйти из тупика, спровоцированного президентом страны, вернуть политические процессы в конституционное поле и побудить аппарат главы государства соблюдать решения Конституционного суда.

"В числе этих действий будет инициирование процедур, предусмотренных Конституцией страны, обращения в Конституционный суд, Совет Европы, Венецианскую комиссию".

4. Партия социалистов подтверждает свою твердую приверженность позиции, согласно которой нынешний созыв парламента должен быть распущен и проведены досрочные выборы. Но это станет возможным только после стабилизации эпидемиологической ситуации, предоставления населению вакцины против COVID, чтобы избежать рисков новых волн эпидемии по причине проведения предвыборных встреч и прихода людей на избирательные участки.

Напомним, ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду Наталье Гаврилице. Некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Например, "Платформа DA" – Андрея Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Гаврилицы. Социалисты оспорили это в Конституционном суде, который 23 февраля признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении кандидатуры Гаврилицы.

По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015-го – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".

Президент напомнила о важности проведения досрочных парламентских выборов, а также уточнила, что власть в стране реально принадлежит лишь народу.

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