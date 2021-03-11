КС признал неконституционными законы о мобильных аптеках и электронном рецепте

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционными законы о мобильных аптеках и новых правилах образования цен на лекарства, принятых парламентским большинством Партии социалистов и парламентской платформы "За Молдову" на заседании 16 декабря.

"Признаются неконституционными законы №236 и 240 от 16 декабря", – объявила по завершению заседания председатель КС Домника Маноле.

Их конституционность оспорили в суде депутат партии "Достоинство и правда" Ливиу Вовк, депутаты Демпартии Моника Бабук, Павел Филип, Александру Жиздан, Генадие Буза, Игорь Время и депутат партии "Действие и солидарность" Дан Перчун.

По мнению авторов обращений, проекты были приняты парламентом без обязательного отзыва правительства, несмотря на то, что для реализации законов необходимо бюджетное покрытие.

Дан Перчун, выступая в суде, указал на несоответствие принятых законов опубликованному варианту.

Как пояснила во время брифинга председатель КС Домника Маноле, суд согласился с доводами авторов обращений и установил, что оба законопроекта предусматривают бюджетное финансирование.

"Что касается первого закона закона, правительство высказалось прямо против предложенного закона. В то же время отзыв правительства не содержит расчета влияния проекта на бюджет", — заявила Маноле.

Более того, парламент во время принятия закона включил в него поправки, которые не были рассмотрены правительством, рассказала Маноле.

"Что касается второго закона правительство не высказалось относительно влияния проекта на бюджет. И в этом случае парламент принял закон, внеся в него поправки, которые не были рассмотрены правительством", — добавила Маноле.

Таким образом, по словам главы К\с, принимая эти законы парламент нарушил статьи 1,6,131 Конституции Молдовы.

Из-за этого, по словам Маноле, суд был лишен необходимости рассматривать законы на предмет соответствия другим статьям Конституции.

Отметим, закон №236 создает правовую базу для создания и функционирования мобильных аптек, доставки медикаментов на дом для лиц с тяжелым ограничением возможностей за счет государства и исключает географические ограничения на открытие новых аптек.

Закон №240 предусматривает создание Национального каталога цен и устанавливает новые правила ценообразования на лекарства. Он предполагает внедрение системы электронных рецептов, жесткое государственное регулирование торговых наценок на компенсируемые лекарства, либерализацию цен на медикаменты, отпускаемые без рецепта и их продажу вне аптек.

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