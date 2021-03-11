Филип об "ультиматуме" от Санду: это неверная постановка вопроса

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип считает, что "ультиматум" со стороны президента республики Майи Санду является неверной постановкой вопроса.

"Когда госпожа президент заявила: "или досрочные выборы или референдум", то это неправильная постановка вопроса", – сказал Филип в эфире одного из частных телеканалов.

Он теоретически предположил развитие событий, когда констатируется, что Основной закон страны был нарушен, и начинается процедура отставки и референдума. "К примеру, теоретически страна пошла на референдум и люди выразили вотум доверия президенту. Что дальше? Мы окажемся в той же точке, откуда начинали – нет обстоятельств для роспуска парламента, но потратили деньги на референдум", – отметил демократ.

По его словам, в парламенте необходимо вести расширенный диалог между четырьмя основными политическими силами, исключив из дискуссий фракцию "Партии "Шор" и перебежчиков.

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"Что касается изменения закона о правительстве – это может стать очень опасным прецедентом, так как мы рискуем оказаться в хаосе. В Конституции предусмотрено, что у страны должно быть правительство. Нельзя наделить полномочиями временное правительство – к чему мы придем?" – сказал Филип.

Говоря о судьбе парламента, демократ отметил: когда пройдут три месяца с момента отставки правительства Иона Кику, если Конституционный суд заявит, что есть обстоятельства для роспуска законодательного органа, то будет сформирован другой опасный прецедент. Учитывая, напомнил он, решение КС от 23 февраля, когда инстанция обязала Санду начать консультации с политическими силами по кандидатуре премьера.

"У нас нет выбора между чем-то хорошим и чем-то плохим. Есть выбор между правительством "Додон-Шор" или мы все вместе идем на диалог и определяемся с правительством. Блокирование ситуации означает усугубление кризиса", – отметил Филип.

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Лидер фракции PAS Игорь Гросу сообщил, что скорее всего 12 марта будет обсуждена дата и формат диалога между политическими силами. При этом он согласился с лидером ДПМ, что в дискуссиях не должны принимать участие депутаты от фракции партии "Шор" и перебежчики.

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В Молдове после отставки Иона Кику с поста премьер-министра у руля осталось временное правительство во главе с исполняющим обязанности главы кабинета министров Аурелиу Чокоем.

Президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, спешить с выдвижением кандидатуры на пост премьера она не стала. Глава государства решила дождаться решения Конституционного суда по поводу возможности парламента самораспуститься, чтобы перейти к организации в стране досрочных выборов в высший законодательный орган. Однако инстанция постановила, что возможности для самороспуска парламента нет.

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После этого Санду выдвинула кандидатуру вице-председателя партии "Достоинство и правда" (PAS), которой она сама руководила до избрания президентом, экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Однако заручиться поддержкой парламента последней не удалось. За программу кандидата и команду министров под руководством Гаврилицы не проголосовал ни один депутат законодательного форума. Такое произошло впервые за историю независимости Молдовы.

После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19.

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