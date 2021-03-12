Pro Moldova предлагает парламенту принять декларацию о политическом примирении

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova предлагает принять в парламенте декларацию о политическом примирении в условиях гуманитарного кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Такое заявление сделал на брифинге в пятницу лидер этого формирования Андриан Канду.
"Необходима консолидация сил для поиска решений относительно всего того, что касается и гуманитарного кризиса, связанного с пандемией, и экономического, и социального кризиса", – отметил Канду.
Он уточнил, что эта инициатива уже зарегистрирована в законодательном органе, и их формирование надеется, что ее рассмотрят на пленуме и примут.
"Надеемся, что коллеги в парламенте вне зависимости от партии поддержат это намерение. Надеюсь, что и президент Майя Санду поспособствует преодолению этого кризиса. Нет времени ждать ни одного дня и часа, потому что умирают люди", – добавил Канду.
Он считает, что пришло время всем партиями достигнуть консенсуса, направить силы для объединения усилий и взять под контроль пандемию в стране.
По словам Канду, главное сейчас – поддержка общества и бизнеса, системы здравоохранения и образования. Не менее важно, по его мнению, ускорение процесса вакцинации, чтобы прививку получило более 70% населения страны.
Ранее Pro Moldova выступила за расширение полномочий временного правительства, чтобы разрешить кабмину подписывать финансовые соглашения и другие документы касательно поставки вакцин.
В законодательном органе в пятницу рассмотрят возможность упростить закупку вакцин против коронавируса в период пандемии и работы временного правительства.
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