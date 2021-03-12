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Андриан Канду

Pro Moldova предлагает парламенту принять декларацию о политическом примирении

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210312/33957669/pro-moldova-predlagaet-parlamentu-prinyat-deklaratsiyu-o-politicheskom-primirenii.html

Парламентская группа Pro Moldova предлагает всем партиям отложить политическое противостояние и заключить декларацию о примирении, а затем вместе объединить усилия для борьбы с кризисом, вызванным пандемией.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova предлагает принять в парламенте декларацию о политическом примирении в условиях гуманитарного кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Такое заявление сделал на брифинге в пятницу лидер этого формирования Андриан Канду. 

"Необходима консолидация сил для поиска решений относительно всего того, что касается и гуманитарного кризиса, связанного с пандемией, и экономического, и социального кризиса", – отметил Канду.

Он уточнил, что эта инициатива уже зарегистрирована в законодательном органе, и их формирование надеется, что ее рассмотрят на пленуме и примут. 

"Надеемся, что коллеги в парламенте вне зависимости от партии поддержат это намерение. Надеюсь, что и президент Майя Санду поспособствует преодолению этого кризиса. Нет времени ждать ни одного дня и часа, потому что умирают люди", – добавил Канду. 

Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он считает, что пришло время всем партиями достигнуть консенсуса, направить силы для объединения усилий и взять под контроль пандемию в стране. 

По словам Канду, главное сейчас – поддержка общества и бизнеса, системы здравоохранения и образования. Не менее важно, по его мнению, ускорение процесса вакцинации, чтобы прививку получило более 70% населения страны. 

Ранее Pro Moldova выступила за расширение полномочий временного правительства, чтобы разрешить кабмину подписывать финансовые соглашения и другие документы касательно поставки вакцин. 

В законодательном органе в пятницу рассмотрят возможность упростить закупку вакцин против коронавируса в период пандемии и работы временного правительства.

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