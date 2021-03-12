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Игорь Додон

Додон рассказал, как необходимо изменить Конституцию, чтобы выйти из тупика

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210312/33958189/dodon-rasskazal-kak-neobkhodimo-izmenit-Kontitutsiyu-chtoby-vyyti-iz-tupika.html

Экс-президент Молдовы рассказал, как нужно изменить Конституцию, чтобы в будущем не допустить повторения политического кризиса, в котором страна находится на данный момент.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что парламент не нарушит Конституцию, если не пойдет на процедуру приостановки полномочий президента. Об этом он заявил в пятницу в своем видеоблоге, отвечая на вопрос Sputnik Молдова.

"Мы можем пойти на приостановку. Уверен, что в парламенте найдется 67 голосов и даже больше. Но станет ли это решением? Я не исключаю, что может дойти и до этого. Потому что на определенном этапе, когда ситуация в стране может оказаться еще хуже, чем сейчас, из-за блокирования президентом, то люди могут сказать - оставьте ее и возьмитесь за работу", – сказал Додон.

Он не исключает, что в такой момент инициатива может поступить даже от правых сил, и социалисты поддержат ее.

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"Но надеюсь, что мы не дойдем до этого. Настаиваю на диалоге", – отметил политик.

По его мнению, изменение Конституции в Молдове необходимо. "Я об этом говорил неоднократно. В прошлом году создал госкомиссию по изменению Конституции. Госпожа Санду аннулировала этот указ", – отметил Додон.

Он полагает, что для преодоления этого кризиса Основной закон должен быть изменен по нескольким аспектам.

"К примеру, президент не хочет подписывать какой-то закон, который был проголосован в парламенте дважды, думаю, что в Конституции должно быть прописано положение, что если депутаты дважды проголосовали за законопроект, а глава государства не подписывает, то закон автоматически вступает в силу через 15 дней", – добавил Додон.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Или, как пояснил экс-глава государства, "в ситуации блокирования, в какой страна оказалась сейчас, парламентское большинство предлагает кандидата в премьеры, а президенту эта кандидатура не нравится".

"В этом случае в Конституции должно быть четкое положение – если президент не выполняет обязательства, не надо тратить деньги на референдум по снятию с должности, а это право автоматически переходит спикеру. Дается период один-два месяца, 30 или 15 дней, если за этот срок не были выполнены конституционные обязательства, то это право переходит спикеру. Я за такое изменение Конституции", – сказал Додон.

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Политик отметил, что не уверен, что подобные изменения можно внести в нынешней ситуации.

"Инициировать проект должны 34 депутата, затем требуется, чтобы шесть месяцев инициатива находилась в Конституционном суде, и только потом ее могут утвердить в парламенте голосами 67 депутатов. Ждать шесть месяцев в такой ситуации – не знаю, стоит ли… Но такое решение на будущее, чтобы преодолеть институциональное блокирование, думаю, надо внести", – добавил Додон.

Как считает политик, протесты в нынешней ситуации не являются решением политического кризиса.

"Диалог – решение в этой ситуации", – сказал Додон.

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Президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, спешить с выдвижением кандидатуры на пост премьера она не стала. Глава государства решила дождаться решения Конституционного суда по поводу возможности парламента самораспуститься, чтобы перейти к организации в стране досрочных выборов в высший законодательный орган. Однако инстанция постановила, что возможности для самороспуска парламента нет.

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После этого Санду выдвинула кандидатуру вице-председателя партии "Достоинство и правда" (PAS), которой она сама руководила до избрания президентом, экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Однако заручиться поддержкой парламента последней не удалось. За программу кандидата и команду министров под руководством Гаврилицы не проголосовал ни один депутат законодательного форума. Такое произошло впервые за всю историю независимости Молдовы.

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После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19. 

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