Додон рассказал, как необходимо изменить Конституцию, чтобы выйти из тупика

Экс-президент Молдовы рассказал, как нужно изменить Конституцию, чтобы в будущем не допустить повторения политического кризиса, в котором страна находится на данный момент.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что парламент не нарушит Конституцию, если не пойдет на процедуру приостановки полномочий президента. Об этом он заявил в пятницу в своем видеоблоге, отвечая на вопрос Sputnik Молдова.

"Мы можем пойти на приостановку. Уверен, что в парламенте найдется 67 голосов и даже больше. Но станет ли это решением? Я не исключаю, что может дойти и до этого. Потому что на определенном этапе, когда ситуация в стране может оказаться еще хуже, чем сейчас, из-за блокирования президентом, то люди могут сказать - оставьте ее и возьмитесь за работу", – сказал Додон.

Он не исключает, что в такой момент инициатива может поступить даже от правых сил, и социалисты поддержат ее.

"Но надеюсь, что мы не дойдем до этого. Настаиваю на диалоге", – отметил политик.

По его мнению, изменение Конституции в Молдове необходимо. "Я об этом говорил неоднократно. В прошлом году создал госкомиссию по изменению Конституции. Госпожа Санду аннулировала этот указ", – отметил Додон.

Он полагает, что для преодоления этого кризиса Основной закон должен быть изменен по нескольким аспектам.

"К примеру, президент не хочет подписывать какой-то закон, который был проголосован в парламенте дважды, думаю, что в Конституции должно быть прописано положение, что если депутаты дважды проголосовали за законопроект, а глава государства не подписывает, то закон автоматически вступает в силу через 15 дней", – добавил Додон.

Или, как пояснил экс-глава государства, "в ситуации блокирования, в какой страна оказалась сейчас, парламентское большинство предлагает кандидата в премьеры, а президенту эта кандидатура не нравится".

"В этом случае в Конституции должно быть четкое положение – если президент не выполняет обязательства, не надо тратить деньги на референдум по снятию с должности, а это право автоматически переходит спикеру. Дается период один-два месяца, 30 или 15 дней, если за этот срок не были выполнены конституционные обязательства, то это право переходит спикеру. Я за такое изменение Конституции", – сказал Додон.

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Политик отметил, что не уверен, что подобные изменения можно внести в нынешней ситуации.

"Инициировать проект должны 34 депутата, затем требуется, чтобы шесть месяцев инициатива находилась в Конституционном суде, и только потом ее могут утвердить в парламенте голосами 67 депутатов. Ждать шесть месяцев в такой ситуации – не знаю, стоит ли… Но такое решение на будущее, чтобы преодолеть институциональное блокирование, думаю, надо внести", – добавил Додон.

Как считает политик, протесты в нынешней ситуации не являются решением политического кризиса.

"Диалог – решение в этой ситуации", – сказал Додон.

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В Молдове после отставки Иона Кику с поста премьер-министра у руля осталось временное правительство во главе с исполняющим обязанности главы кабинета министров Аурелиу Чокоем.

Президент Молдовы Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, спешить с выдвижением кандидатуры на пост премьера она не стала. Глава государства решила дождаться решения Конституционного суда по поводу возможности парламента самораспуститься, чтобы перейти к организации в стране досрочных выборов в высший законодательный орган. Однако инстанция постановила, что возможности для самороспуска парламента нет.

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После этого Санду выдвинула кандидатуру вице-председателя партии "Достоинство и правда" (PAS), которой она сама руководила до избрания президентом, экс-министра финансов Натальи Гаврилицы. Однако заручиться поддержкой парламента последней не удалось. За программу кандидата и команду министров под руководством Гаврилицы не проголосовал ни один депутат законодательного форума. Такое произошло впервые за всю историю независимости Молдовы.

После этого некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Однако Конституционный суд признал этот указ президента неконституционным и обратил внимание на то, что главе государства стоит начать новые консультации с парламентскими силами по кандидатуре премьера. Санду остается непреклонной и настаивает на досрочных парламентских выборах. Глава государства сообщила, что не намерена выступать с новым указом по кандидатуре на пост премьера. Она отметила, что ждет 23 марта, чтобы распустить парламент и определить дату досрочных выборов. Однако парламентское большинство считает, что в ситуации экономического и пандемического кризиса в стране нецелесообразно проводить досрочные выборы. По мнению депутатов, деньги, предназначенные для выборов, лучше пустить на закупку вакцины от COVID-19.

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