Борьбу на паузу: парламент принял декларацию о политическом примирении

С инициативой принять такую декларацию ранее выступили депутаты парламентской группы Pro Moldova. По их мнению, политический кризис и противостояние лишь усугубляют кризис, вызванный пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Парламент Молдовы принял декларацию о политическом примирении в условиях гуманитарного кризиса, связанного с пандемией COVID-19. За документ, предложенный Pro Moldova, проголосовали 57 депутатов.

"Ситуация с пандемией ухудшается из-за политического кризиса. На данный момент у нас временное правительство и мы прекрасно знаем, что они не могут пока принимать все решения, которые нужны для преодоления кризиса", - заявил лидер Pro Moldova Андриан Канду.

По его словам, в последнее время представители разных политических сил выступали с разными инициативами и предложениями, чтобы выйти из политического тупика.

"Не говорю, что кто-то прав, а кто-то нет. Сейчас не та ситуация, чтобы мериться силой. Нужно найти консенсус и признать, что страна в беспрецедентном кризисе. Настал момент, когда политические цвета и отличия во взглядах надо оставить в стороне и искать решение вместе", - добавил Канду.

По мнению политика, все силы нужно направить на поддержку населения, экономики и системы здравоохранения.

Депутаты других парламентских фракций поддержали инициативу Pro Moldova, однако посчитали, что там недостает некоторых пунктов. Также некоторые отметили, что готовы к политическому примирению, но не со всеми фракциями.

"Мы бы хотели, чтобы развязкой блокировки стало назначение правительства. Мы говорили об этом тогда, когда другие молчали. Мы не видим другого выхода, нужен кабмин с полными возможностями", - заявил вице-спикер Александру Слусарь.

Лидер Демпартии Павел Филип отметил, что они поддерживают идею объединения усилий, но сама декларация является больше символической.

"Декларация останется только символической. Ничего не изменится. Мы уже все это обсуждаем, но конкретные предложения ДПМ, выдвинутые ранее, так и не включили в повестку", - добавил Филип.

Ранее парламент Молдовы утвердил сразу в двух чтениях законопроект, который упрощает процедуру государственных закупок вакцины от COVID-19. За это решение проголосовали 68 депутатов.

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